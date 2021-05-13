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Суровый уральский восьмиклассник купил "Жигули" за 30 тысяч и ездил на них в школу

В конце концов юного гонщика остановили сотрудники полиции, и теперь ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.

13 мая, 19:20
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/te_ekb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">te_ekb</a></p>

Фото © VK / te_ekb

На Урале с поличным был пойман юный любитель российского автопрома. Как сообщил паблик VK "Типичный Екатеринбург", восьмиклассник за 30 тысяч рублей купил битый ВАЗ-2107. На нём он катался по городу и даже ездил в школу, хотя мама и запрещала.

Подростку всё же стоило слушать родительницу: в конце концов его остановили сотрудники ГИБДД. Екатеринбургский школьник пояснил, что едет ремонтировать машину. Но продолжить путь-дорогу ему, естественно, не дали.

Внимание, за рулём дети: громкие случаи автотрагедий с малолетними водителями

Внимание, за рулём дети: громкие случаи автотрагедий с малолетними водителями

Теперь юному водителю грозит штраф 5–15 тысяч рублей, а бывшему владельцу "Жигулей" — до 30 тысяч рублей.

Ранее Лайф писал о 12-летнем школьнике за рулём, который налетел на пожилого велосипедиста в Крыму. Также в результате инцидента пострадали припаркованная иномарка и дорожное ограждение.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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