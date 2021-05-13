Суровый уральский восьмиклассник купил "Жигули" за 30 тысяч и ездил на них в школу
В конце концов юного гонщика остановили сотрудники полиции, и теперь ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.
Фото © VK / te_ekb
На Урале с поличным был пойман юный любитель российского автопрома. Как сообщил паблик VK "Типичный Екатеринбург", восьмиклассник за 30 тысяч рублей купил битый ВАЗ-2107. На нём он катался по городу и даже ездил в школу, хотя мама и запрещала.
Подростку всё же стоило слушать родительницу: в конце концов его остановили сотрудники ГИБДД. Екатеринбургский школьник пояснил, что едет ремонтировать машину. Но продолжить путь-дорогу ему, естественно, не дали.
Теперь юному водителю грозит штраф 5–15 тысяч рублей, а бывшему владельцу "Жигулей" — до 30 тысяч рублей.
Ранее Лайф писал о 12-летнем школьнике за рулём, который налетел на пожилого велосипедиста в Крыму. Также в результате инцидента пострадали припаркованная иномарка и дорожное ограждение.
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