Учёные зафиксировали самую быструю передачу ковида от человека к животному

На турецком севере Кипра зафиксирован самый быстрый в мире случай передачи коронавирусной инфекции от человека к животному. Об этом сообщает газета Yeni Duzen со ссылкой на результаты исследования Института экспериментальных медицинских наук (DESAM) при Ближневосточном университете.

По данным учёных, кошка заразилась коронавирусом от своих хозяев через рекордные 10 дней после их инфицирования. Прежние исследования показывали, что домашние животные способны приобретать ковид от человека в течение трёх – шести недель. Кошка заразилась "британским" штаммом вируса. Данная мутация отличается более высокой скоростью распространения по сравнению с изначальным вариантом коронавируса. У домашнего животного возникли такие осложнения от инфекции, как проблемы в работе сердца и ухудшение зрения.