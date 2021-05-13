Эксперт расшифровал по допросу Галявиева, когда тот стал зверем Лайф вместе с экспертом прошёлся по эксклюзивным фрагментам допроса убийцы, оказавшимся в распоряжении издания, и попытался восстановить хронологию его падения. 13 мая, 19:17 10 10 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Егор Алеев

По признаниям Ильназа Галявиева, именно в день переезда родных он якобы осознал себя богом в человеческом облике. В ответ на уточняющие вопросы следователей задержанный рассказал, что эту мысль ему никто не внушал, это "пришло ни с того ни с сего".

Проявление "бога"

Один из главных вопросов, который прозвучал после трагедии, — как семья Ильназа Галявиева не заметила приготовлений к страшному преступлению. На допросе у следователей Галявиев рассказал, что ещё с Нового года стал специально издеваться над родными. А добившись их переезда из квартиры, начал готовиться к жуткой расправе.

С этого момента он и поставил для себя цель "избавить весь мир от всех существ" и стать массовым убийцей. Притом под этим определением "существ" он подразумевал как людей, так и животных.

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— История последних месяцев его жизни показывает, что он постепенно становится более маргинальным и отчуждённым от других людей. Социальные группы, с которыми он был связан, невольно теряют с ним контакт, отторгают этого человека. Сначала он переходит из школы в колледж, из которого его впоследствии отчисляют за месяц до окончания из-за академической задолженности. В начале апреля он уже теряет связь и со своими близкими. Вероятно, у него антисоциальное личностное расстройство (что означает психологические проблемы в социальном плане, которые не являются болезнью, это скорее результаты травм тканей мозга, которые случаются в нескольких случаях: при отравлении или повреждении, бывают и врожденные. — Прим. ред.), — пояснил профессор кафедры клинической и судебной психологии факультета юридической психологии МГППУ Николай Дворянчиков.

Несмотря на своё "божественное" проявление, сам себя Галявиев охарактеризовал как человека скрытного и замкнутого. По его словам, у него не было друзей, в гости к нему помимо родителей никто не приходил, да и сам никого не навещал.

— Он робкий, застенчивый. Не имеет академических успехов. И когда он теряет шаг за шагом связи с важными для него социальными группами и остаётся наедине с собой, не остаётся тех внешних ресурсов, которые предпринимали попытки регулировать его поведение с помощью социальных норм и правил. Уже нет рядом родственников, которые пытались влиять на него. Нет колледжа, который его организовывал. Момент отчуждения здесь чётко прослеживается, именно оно является одним из важнейших проявлений факторов риска при массовых расстрелах в школах по всему миру, — рассказал Лайфу Николай Дворянчиков.

Основательная подготовка

Фото © ТАСС / AP / Dmitri Lovetsky

Согласно материалам допроса, для покупки оружия Галявиев использовал деньги, которые получил от перепродажи внутриигровых предметов в Интернете. Также он занимался починкой техники. Однако следствию ещё предстоит перепроверить эти показания, так как они могут оказаться ложью. Например, в ходе общения со следователями Ильназ назвал совершенно другие даты покупки дробовика и оформления лицензии на оружие, чем были на самом деле.

Молодой человек утверждает, что буквально сразу остановил свой выбор на полуавтоматическом ружье 12-го калибра Hatsan Escort PS. Однако в Казани данной модели не было. Ближайшее место, где данный дробовик был в наличии, — оружейный магазин "Охотактив" в Йошкар-Оле.

После получения всех разрешительных документов Ильназ Галявиев отправился туда, приобрёл оружие, а вот патроны к нему докупал уже в Казани. Чтобы не вызывать подозрений, делал он это в разных магазинах. В одном приобрёл 200, в другом — 150 патронов. Дома дробовик, как и положено по закону, он хранил в сейфе. Ключи от него держал при себе, второй комплект был в укромном месте, о котором никто из родных не знал. На вопрос отца, зачем ему оружие, отвечал, что весной пойдёт на зайца.

Согласно документам допроса, 5 мая Галявиев приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства. Схему сборки бомбы он якобы нашёл в Интернете. Но вот работает или нет получившееся СВУ, он проверить не успел, также не смог и провести пробную стрельбу из оружия. Галявиев поехал пострелять в лес около села Вороновка, но испугался, что может быть замечен, — рядом проходит автомобильная трасса. В итоге Ильназ просто вернулся домой на такси.

Ильназ Галявиев. Фото © Соцсети

— Впечатляет такая чёткость деталей в воспоминаниях. Потому что были в Сети реплики, что он, возможно, в шизофреническом аффекте действовал. Если бы это было так, то у него не осталось бы таких чётких воспоминаний, связанных с элементами и деталями поведения. Я бы поостерёгся пока говорить про диагноз, но это похоже на акцентуацию или на антисоциальное личностное расстройство. Но не психоз — это точно. Здесь нет такой серьёзной дезорганизации поведения и психических процессов и функций, — говорит Дворянчиков.

Далее Галявиев описал странный эпизод, который произошёл 6 мая. Якобы рано утром он поехал в квартиру, где стала жить его семья, чтобы забрать некий охотничий нож. По словам Ильназа, его у него отобрал отец. Старший брат не пустил родственника на порог. По мнению Галявиева-младшего, брат боялся его. Лишь после звонка отцу сквозь приоткрытую дверь старший брат выдал Ильназу нож и вновь заперся.

Галявиев после этого сразу отправился в гимназию № 175. В качестве цели для нападения он выбрал свою бывшую школу неслучайно. Свой выбор он объяснил следователям тем, что она находится рядом с его домом — около 300 метров, в ней много учащихся. Также важным моментом было и то, что он прекрасно ориентировался в здании: где и какие классы расположены, куда ведут коридоры, сколько входов.

Но и этого знания о школе ему показалась мало. Как рассказал Галявиев в ходе допроса, перед нападением он дважды посещал здание гимназии. Первый визит произошёл утром 6 мая. Молодой человек рассчитывал ознакомиться с расписанием уроков, чтобы выбрать наиболее подходящее время для атаки, когда в здании будет наибольшее количество детей. Однако в тот день школа была закрыта — праздничные дни.

Ильназ признался следователям, что тогда решился совершить атаку на учебное заведение в первый день после праздников — 11 мая.

— Насильственные преступники предпочитают совершать злодеяния в местах, где им максимально комфортно, где они меньше потратят сил и не будут отвлекаться на какие-то факторы. И здесь Галявиев прямо говорит, что он выбрал свою школу, потому что он в ней хорошо ориентировался и знал её. Это не спонтанное действие, потому что он рассказывает всё о предварительном планировании: и что он знакомился с расписанием, как оценивал степень защиты школы заранее. Его ответы отражают то, что он действовал по плану, которому предшествовал предварительный этап — покупка ружья и экипировки, сборка взрывного устройства, — пояснил Николай Дворянчиков.

День трагедии

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Из протокола допроса стало известно, что в день преступления Галявиев проснулся рано утром. Он дождался 7 часов 30 минут и ещё раз отправился в гимназию, чтобы посмотреть расписание. Ему это удалось. Ознакомившись с расписанием, он решил прийти во время второго урока — после 9 часов утра. В этот момент его заметила женщина-вахтёр и прогнала из школы как постороннего.

Галявиев вернулся домой, надел экипировку, подсумки и карманы набил патронами. Взял две сумки: в одной также лежали патроны, во второй находилось взрывное устройство. Зарядил ружьё патронами с картечью: семь в магазине и один патрон в патроннике. На выходе из дома он сделал несколько селфи и опубликовал их в своём телеграм-канале, где написал, что намерен совершить массовое убийство и покончить с собой.

Также, уходя, он попытался поджечь квартиру. В ходе допроса он признался следователям, что даже не подумал, что в квартире остались ещё компоненты для СВУ и они могли сдетонировать из-за пожара.

Как рассказал следователям молодой человек, до школы он шёл быстро и оружие не прятал. Первые выстрелы он сделал прямо перед входом, заметив на крыльце девушку-школьницу. Он целился ей в голову, однако ни разу в неё не попал, что позволило ей спастись. На выстрелы среагировал охранник школы. Он попытался заблокировать дверь, но Галявиев уже стал стрелять по нему. Один из выстрелов пришёлся мужчине в голову, из-за чего Ильназ решил, что убил охранника. На самом деле он лишь тяжело ранил его.

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице. Видео © LIFE

Первой жертвой Галявиева стала сотрудница школы, которая также оказалась в фойе заведения. Расстреляв её, он двинулся дальше по коридору. Убийца рассказал следователям, что следующей ему попалась маленькая девочка-школьница. Он попытался выстрелить в неё, но услышал лишь щелчок затвора — кончились патроны. Девочке удалось убежать и спастись.

Фото © ТАСС / AP / Dmitri Lovetsky

Галявиев рассказал, что далее прямо по коридору находился учебный класс. Он был заперт. К его двери он положил бомбу, активировал детонатор, а сам побежал на второй этаж в помещение туалета, где перезарядил ружьё. Там же он бросил сумку с патронами.

Оттуда стрелок направился на третий этаж, где забежал в первый попавшийся кабинет. Первоначально он открыл огонь по учительнице, потом по детям, которые пытались скрыться от него за партами. Как пояснил следователям Галявиев, он стрелял, пока у него не кончились патроны. Лишь после этого он вышел из класса для перезарядки.

Видео убегающих от стрельбы в Казани школьников. Видео © Соцсети

Все прочие кабинеты на этаже к тому моменту были закрыты. Он попытался прострелить замок одной из дверей. Из класса послышались детские крики. Но дверь так и не открылась. Тогда он вернулся в кабинет, где ранее расстрелял учительницу с детьми, и заметил, как несколько выживших ребят прыгали из окна. Он стал по ним стрелять. По первому промахнулся, но второго ребёнка зацепил в плечо. Также он несколько раз выстрелил из окна по детям на стадионе, но не попал. После чего добил несколько раненых детей в кабинете.

— Он рассказывает, демонстрируя полное владение сценарием расстрела. То есть совершенно чётко описывает действия, показывая, что его память сохранила всё, что он делал. Это ещё раз подтверждает, что он был в нормальном эмоциональном состоянии. Потому что, когда человек делает что-то в аффекте, у него наблюдается парциальность восприятия: здесь я помню, здесь не помню. Тут он помнит, сколько он выстрелов сделал и в кого, — прокомментировал профессор Дворянчиков.

Галявиев пояснил в ходе допроса, что целью его преступления было именно убийство. Он не хотел ранить или пугать детей. Если кто-то и остался жив, несмотря на ранения, то только потому, что сам стрелок принял этих людей за мёртвых, как это было с охранником. По его признаниям, он рассчитывал убить около 20 человек в гимназии.

Фото © ТАСС / Алеев Егор

К этому моменту в школу уже прибыли полицейские. Галявиев рассказал, что сразу решил сдаться, так как был уверен, что его в любом случае задержат. Он бросил оружие и остатки амуниции и вышел на крыльцо школы к полицейским с поднятыми руками.

— Если это не результат наркотиков и алкоголя, то это может быть аффективной разрядкой. Здесь уже он ничего сделать не может, а планировал больше. Он же сам говорит, что планировал убить больше, стрелял в голову, не хотел ранить. Он шёл убивать. Или второй вариант: он выбрал адаптивную тактику, чтобы максимально привлечь к себе внимание как к человеку, который не в себе. Что пока не очень понятно на самом деле, это должна оценить экспертиза, — добавил специалист.

Фото © Telegram

Однако уже в полицейской машине Галявиев предпринял попытку суицида. Видео с измазанным в крови Галявиевым широко распространилось по Сети. На кадрах молодой человек истошно орёт, что является богом и всех ненавидит. Но Николай Дворянчиков не исключает, что и это могла быть очередная попытка привлечь к себе внимание.

— Это поведение сразу после задержания резко контрастирует с тем, как он себя вёл, с его слов, в школе, где у него был чёткий план. Возможно, речь идёт о некой нервной разрядке, потому что он сам признаётся, что сделал не всё, что хотел. Либо это попытка установочного, симулятивного поведения, чтобы вызвать к себе отношение как к душевнобольному, — отметил эксперт.

По его словам, если бы после Нового года, когда будущий преступник только начал мучить свою семью, родители бы попытались принять меры — какое-то обращение в органы внутренних дел, наказание в виде лишения чего-либо, отправка на лечение или другие варианты, то не факт, что ситуация разрешилась бы положительно.

Ни во время допроса, ни на суде по избранию меры пресечения Галявиев не раскаивался в содеянном. Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.