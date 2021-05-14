Вдова Евгения Леонова умерла в возрасте 85 лет
В феврале сообщалось о её госпитализации в нестабильном состоянии.
Коллаж © LIFE. Фото © "Ленком" / ТАСС / Михаил Гутерман
Вдова любимого миллионами россиян актёра Евгения Леонова умерла в Москве в возрасте 85 лет. Ванду Леонову могут похоронить рядом с супругом на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-служба "Ленкома".
"На 86-м году ушла из жизни Ванда Владимировна Леонова. Заслуженный работник культуры РФ, одна из старейших сотрудниц нашего театра. Ванда Владимировна — вдова Евгения Павловича Леонова. Отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей", — сообщили в театре.
В "Ленкоме" выразили соболезнования её сыну — звезде "Папиных дочек" Андрею Леонову. О причинах смерти Ванды Владимировны не сообщается, однако в феврале 2021 года она была госпитализирована в нестабильном состоянии.
Ранее Лайф писал о том, что умерла актриса из фильма "Возвращение Мухтара" Людмила Мамыкина.
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