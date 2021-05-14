Израильтян из приграничных с Газой районов призвали оставаться в укрытиях

Власти Израиля рекомендовали жителям населённых пунктов, расположенных вблизи границы с сектором Газа, оставаться в защищённых укрытиях. Об этом сообщается на сайте Армии обороны страны.

"В соответствии с обновлёнными правилами Командования тыла, жителей поселений, расположенных на расстоянии до четырёх километров от границы с сектором Газа, просят оставаться в охраняемой зоне до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.