Израильтян из приграничных с Газой районов призвали оставаться в укрытиях
Ранее военное командование еврейского государства сообщило, что его воздушные и наземные подразделения атакуют анклав.
Последствия ракетного обстрела Израилем сектора Газа. Фото © ТАСС / Hatem Moussa
Власти Израиля рекомендовали жителям населённых пунктов, расположенных вблизи границы с сектором Газа, оставаться в защищённых укрытиях. Об этом сообщается на сайте Армии обороны страны.
"В соответствии с обновлёнными правилами Командования тыла, жителей поселений, расположенных на расстоянии до четырёх километров от границы с сектором Газа, просят оставаться в охраняемой зоне до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.
Военное командование Израиля сообщило, что его воздушные и наземные подразделения "атакуют сектор Газа". В сообщении не указывается, идёт речь о начале наземной фазы операции либо о комбинированной атаке на какую-либо цель, отмечено лишь, что дополнительная информация будет известна позднее.
Ранее сообщалось, что воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новую атаку сектора Газа. В ответ боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по военным объектам в городах Ашкелон и Ашдод. Вопрос урегулирования в регионе намерены обсудить на заседании Совбеза ООН 16 мая.
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