"Очень страшно": Живущий в Израиле россиянин рассказал о ракетных обстрелах
Собеседник Лайфа говорит, что после срабатывания тревоги у людей есть всего минута на то, чтобы добежать до бомбоубежища.
Россиянин рассказал об обстановке в Израиле. Видео © LIFE.
Бренд-шеф ресторанов "Мясо & рыба" россиянин Сергей Лобачёв, находящийся в Тель-Авиве, рассказал Лайфу об обстановке в Израиле. Он признался, что шокирован атмосферой в стране и спокойствием местных жителей.
По словам Сергея, больше всего из-за ударов со стороны сектора Газа сейчас страдает юг страны, такие города, как Ашдод и Ашкелон. Приводят в ужас постоянные "хлопки над головой" и вспышки разрывающихся ракет. Страну покинуть тяжело, поскольку многие авиарейсы отменены. Собеседник Лайфа говорит, что после срабатывания тревоги жителям даётся всего минута на то, чтобы добежать до бомбоубежища. Сергей также признался, что спокойствие израильтян его удивляет и вместе с тем вселяет надежду на лучшее.
"Для меня было большим шоком то, что было позавчера. В районе тысячи ракет полетели в сторону центра и юга страны, а также аэропорта. Было очень страшно, действительно. Была сирена. Мы переживали", — говорит Сергей.
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Ранее сообщалось, что воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новую атаку сектора Газа. В ответ боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по военным объектам в городах Ашкелон и Ашдод. Вопрос урегулирования в регионе намерены обсудить на заседании Совбеза ООН 16 мая.
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