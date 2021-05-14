"Очень страшно": Живущий в Израиле россиянин рассказал о ракетных обстрелах

По словам Сергея, больше всего из-за ударов со стороны сектора Газа сейчас страдает юг страны, такие города, как Ашдод и Ашкелон. Приводят в ужас постоянные "хлопки над головой" и вспышки разрывающихся ракет. Страну покинуть тяжело, поскольку многие авиарейсы отменены. Собеседник Лайфа говорит, что после срабатывания тревоги жителям даётся всего минута на то, чтобы добежать до бомбоубежища. Сергей также признался, что спокойствие израильтян его удивляет и вместе с тем вселяет надежду на лучшее.