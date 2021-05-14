"Всем на нас наплевать": На Украине пожаловались на "геополитическое" одиночество

Киев оказался в "геополитическом" одиночестве, так как отношения с Россией разорваны, а страны Запада не воспринимают её. Об этом заявил украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачёв.

Он посетовал, что Незалежная столкнулась с нехваткой вакцин от коронавируса и ещё долго будет "бороться с эпидемией" с помощью одних только марлевых масок, карантинов и манипулирования статистикой. Вызвано это не только халатностью, безалаберностью и коррумпированностью властей. По мнению экономиста, страна "беззащитна и отдана на волю провидения".

"В чём причина этого? Потому что Украина одинока. Она не входит ни в какое геополитическое образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути", — написал Головачёв в своей колонке на сайте издания "Главред".

Запад не рассматривает Киев как часть своего "проекта", "не чувствует солидарности". По мнению экономиста, Незалежной "не светят" ни западные вакцины от ковида, ни китайские. При этом Украина не закупает "Спутник V" у Москвы "по политическим мотивам", доказательство тому — страна продолжает приобретать другие российские препараты.

"Даже если бы мы все дохли как мухи, то всё равно не согласились бы на закупку "Спутника". Ибо это дело государственное — а значит, политическое... Главное — это то, что мы одиноки. Мы не входим ни в один геополитический проект, и всем на нас наплевать", — констатирует он.

Головачёв с сожалением заметил, что для Украины "назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС её не берут". Он заявил о необходимости проделать домашнюю работу, чтобы с Киевом стали всерьёз разговаривать "о перспективе вхождения в западный проект".