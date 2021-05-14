"Манчестер Юнайтед" проиграл "Ливерпулю" и установил антирекорд по пропущенным голам
Мерсисайдцы одержали волевую выездную победу на "Олд Траффорд" и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ.
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счётом 4:2 в перенесённом гостевом матче 34-го тура Английской премьер-лиги. Изначально игра была назначена на 2 мая, но её отложили из-за болельщиков МЮ.
Голами в составе победителей отметились Диогу Жота, Мохаммед Салах и Роберто Фирмино (дважды). У хозяев отличились Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд. Таким образом, в текущем сезоне команда Уле Гуннара Сульшера пропустила уже 27 мячей в домашних играх и установила антирекорд. Предыдущее "достижение" было в сезоне-1971/72 — 26 пропущенных голов в домашних матчах.
У МЮ 70 очков и вторая позиция в турнирной таблице. "Ливерпуль" набрал 60 очков и поднялся на пятое место, дающее право сыграть в Лиге Европы. В следующем матче мерсисайдцы 16 мая в гостях сыграют с "Вест Бромвичем", а "Красные дьяволы" 18 мая примут "Фулхэм".
Ранее Лайф сообщал, что один из клубов АПЛ заинтересован в трансфере голкипера "Краснодара" Сафонова. Однако там смущены недавней травмой игрока и его стоимостью — более 10 миллионов евро.
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