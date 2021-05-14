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"Манчестер Юнайтед" проиграл "Ливерпулю" и установил антирекорд по пропущенным голам

Мерсисайдцы одержали волевую выездную победу на "Олд Траффорд" и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ.

14 мая, 02:19
<p>Фото © <a href="https://liverpoolfc.ru/news/126-news/24767-manchester-yunajted-liverpul-2-4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт ФК "Ливерпуль"</a></p>

Фото © Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счётом 4:2 в перенесённом гостевом матче 34-го тура Английской премьер-лиги. Изначально игра была назначена на 2 мая, но её отложили из-за болельщиков МЮ.

Голами в составе победителей отметились Диогу Жота, Мохаммед Салах и Роберто Фирмино (дважды). У хозяев отличились Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд. Таким образом, в текущем сезоне команда Уле Гуннара Сульшера пропустила уже 27 мячей в домашних играх и установила антирекорд. Предыдущее "достижение" было в сезоне-1971/72 — 26 пропущенных голов в домашних матчах.

У МЮ 70 очков и вторая позиция в турнирной таблице. "Ливерпуль" набрал 60 очков и поднялся на пятое место, дающее право сыграть в Лиге Европы. В следующем матче мерсисайдцы 16 мая в гостях сыграют с "Вест Бромвичем", а "Красные дьяволы" 18 мая примут "Фулхэм".

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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