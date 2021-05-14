Касперская заподозрила ЦРУ в кибератаке на топливную компанию США

Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила причастности хакеров из ЦРУ к кибератаке на американскую компанию Colonial Pipeline, из-за которой её трубопровод оказался заблокирован на неделю. При этом, по её мнению, вычислить местонахождение хакеров в момент атаки невозможно.

"Как правило, если кибератакующий не захочет оставить о себе какую-то информацию, то доподлинно установить его происхождение практически невозможно", — объяснила Касперская в беседе с РИА "Новости".

Она напомнила про расследование WikiLeaks 2017 года, в котором говорилось о спецподразделении ЦРУ под названием Umbrage, занимающемся мимикрией под различные мировые хакерские группы. Страны, под которые оно маскируется, — это Россия, Северная Корея, Китай, Иран. Именно поэтому нельзя сказать с уверенностью, что атаку произвели киберпреступники из РФ или другой страны.