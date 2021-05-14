Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Спасали всей студией: депутата "Слуги народа" избили в прямом эфире

На помощь нардепу бросились ведущие и гости. Сам потерпевший пригрозил привлечь обидчика к ответу по закону.

14 мая, 03:02

Экс-депутат Верховной рады Олег Барна избил депутата от фракции "Слуга народа" Дмитрия Соломчука в эфире шоу на канале "Правда тут". Инцидент произошёл из-за спора о запуске на Украине рынка земли. Обсуждение целесообразности быстро переросло во взаимные оскорбления.

В ходе дискуссии экс-нардеп встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанёс ему несколько ударов кулаком. Разнимали политиков ведущие и гости студии. После потасовки на лице парламентария от "Слуги народа" осталась гематома. Он пообещал не закрывать на нападение глаза и привлечь своего обидчика к ответственности по закону.

Не пускали к трибуне: в Раде произошла потасовка с участием Порошенко — видео

Не пускали к трибуне: в Раде произошла потасовка с участием Порошенко — видео

Ранее сообщалось, что депутаты Херсонского областного совета устроили драку на заседании из-за российского флага.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Украинка расцарапала девушке лицо и откусила ноготь за отодвинутое кресло в самолёте

10 мая, 08:30

Избившего PR-директора "Спартака" мужчину отправили под домашний арест

вчера в 14:18

"Очень страшно": Живущий в Израиле россиянин рассказал о ракетных обстрелах

сегодня в 01:54

Гинцбург назвал ожидаемую дату регистрации назальной вакцины от ковида

сегодня в 03:18

В Комсомольске-на-Амуре студенты массово отравились в колледже

сегодня в 03:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1