Спасали всей студией: депутата "Слуги народа" избили в прямом эфире

Экс-депутат Верховной рады Олег Барна избил депутата от фракции "Слуга народа" Дмитрия Соломчука в эфире шоу на канале "Правда тут" . Инцидент произошёл из-за спора о запуске на Украине рынка земли. Обсуждение целесообразности быстро переросло во взаимные оскорбления.

В ходе дискуссии экс-нардеп встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанёс ему несколько ударов кулаком. Разнимали политиков ведущие и гости студии. После потасовки на лице парламентария от "Слуги народа" осталась гематома. Он пообещал не закрывать на нападение глаза и привлечь своего обидчика к ответственности по закону.