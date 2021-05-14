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В Комсомольске-на-Амуре студенты массово отравились в колледже

Молодые люди доставлены в инфекционные отделения больниц.

14 мая, 03:08
<p>Фото © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

В Комсомольске-на-Амуре более 10 студентов КГБПОУ "Комсомольский-на-Амуре строительный колледж" госпитализированы с отравлением. По факту случившегося проверку проводит городская прокуратура.

"По предварительной информации, в инфекционные отделения больниц Амурска и посёлка Солнечного госпитализировано более 10 человек", — сообщает надзорное ведомство.

На Сахалине 14 человек попали в больницу после отравления

На Сахалине 14 человек попали в больницу после отравления

В ходе проверки будут выяснены причины массового отравления студентов. В колледж выехал заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Игорь Приходько.

А в Ижевске восемь детей попали в больницу с отравлением после посещения частного бассейна.

Авторы
Юлия Коновалова

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