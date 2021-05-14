В Комсомольске-на-Амуре студенты массово отравились в колледже
Молодые люди доставлены в инфекционные отделения больниц.
Фото © ТАСС / Демьянчук Александр
В Комсомольске-на-Амуре более 10 студентов КГБПОУ "Комсомольский-на-Амуре строительный колледж" госпитализированы с отравлением. По факту случившегося проверку проводит городская прокуратура.
"По предварительной информации, в инфекционные отделения больниц Амурска и посёлка Солнечного госпитализировано более 10 человек", — сообщает надзорное ведомство.
В ходе проверки будут выяснены причины массового отравления студентов. В колледж выехал заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Игорь Приходько.
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