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Учёные обнаружили в океане следы внеземных веществ

Они образуются либо при взрывах некоторых типов сверхновых, либо при слиянии нейтронных звёзд.

14 мая, 03:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Исследователи нашли изотопы плутония и железа в образцах океанической коры. В земных условиях эти вещества не встречаются. Статью опубликовал журнал Science.

По мнению авторов открытия, потоки вещества, выброшенного при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звёзд, периодически могут достигать Земли. За последние десять миллионов лет звёздное вещество осаждалось на нашу планету как минимум дважды.

"История сложна. Возможно, плутоний мог остаться от гораздо более древнего, но ещё более впечатляющего события, такого как взрыв нейтронной звезды. В то же время это первое доказательство того, что сверхновые действительно производят плутоний", — заявили учёные.

Учёные нашли воду и внеземную органику в грунте с астероида Итокава

Учёные нашли воду и внеземную органику в грунте с астероида Итокава

По мнению авторов исследования, их открытие позволяет по-новому взглянуть на астрофизическое происхождение тяжёлых химических элементов.

Ранее Лайф писал о том, что учёные рассказали, как с Красной планеты исчезла вода.

Авторы
Юлия Коновалова

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