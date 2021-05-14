"Благодаря сексу с ним ты ешь чёрную икру": Приходько разнесла Ани Лорак, обвинившую Меладзе в домогательствах
Больше всего певицу задели слова о том, что продюсер всем предлагал интим — и все соглашались.
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / Анастасія Приходько / anilorak
Победительница российской "Фабрики звёзд – 7" Анастасия Приходько обрушилась с критикой на Ани Лорак за заявление о домогательствах Константина Меладзе. Бывшая подопечная знаменитого продюсера считает, что её коллега просто хайпует.
"Просто интересно, зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь чёрную икру, состоялась как артист, а потом всё это вываливаешь? Ты же изначально согласилась? Больше похоже на хайп и поддержание популярности", — заявила украинская певица в беседе с Vesti.ua
.
По мнению Приходько, Лорак просто придерживается принципа, что "в шоу-бизнесе, как и на войне, все средства хороши".
Певица отметила, что никогда не вела себя так, чтобы кому-то пришло в голову делать ей непристойные предложения, и с Меладзе её связывают совершенно другие отношения.
"От Константина мне не поступали предложения "на экран — через диван", поэтому меня и возмутило заявление, что якобы Костя предлагал это всем без исключения — и "все были согласны"! Это зацепило в первую очередь мою честь", —
подчеркнула Приходько.
Ранее Лайф писал, что Ани Лорак сделала публичное заявление о том, что все условия продюсера Константина Меладзе лежали в личной плоскости, а девушка была не готова к такому, даже ради популярности. Вслед за ней украинская певица Ольга Полякова обвинила Меладзе в домогательствах. За брата, угодившего в интимный скандал с Лорак, вступился Валерий Меладзе. Поддержали продюсера и другие звёзды, в том числе российская балерина Анастасия Волочкова. Она поинтересовалась, почему певица вспомнила об этом инциденте только спустя 14 лет.
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