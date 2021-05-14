"Благодаря сексу с ним ты ешь чёрную икру": Приходько разнесла Ани Лорак, обвинившую Меладзе в домогательствах

Победительница российской "Фабрики звёзд – 7" Анастасия Приходько обрушилась с критикой на Ани Лорак за заявление о домогательствах Константина Меладзе. Бывшая подопечная знаменитого продюсера считает, что её коллега просто хайпует.

"Просто интересно, зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь чёрную икру, состоялась как артист, а потом всё это вываливаешь? Ты же изначально согласилась? Больше похоже на хайп и поддержание популярности", — заявила украинская певица в беседе с Vesti.ua .

По мнению Приходько, Лорак просто придерживается принципа, что "в шоу-бизнесе, как и на войне, все средства хороши". Певица отметила, что никогда не вела себя так, чтобы кому-то пришло в голову делать ей непристойные предложения, и с Меладзе её связывают совершенно другие отношения.