Биолог заявила о сокращении продолжительности жизни из-за коронавируса

Средняя продолжительность жизни в развитых странах из-за пандемии коронавируса сократилась на полтора-два года. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращает нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно", — подчеркнула биолог.

Эти выводы Баранова сделала на основании статистики США. По её словам, в России ситуация будет примерно такая же. Специалист говорит, что сейчас стоит вопрос о сокращении продолжительности жизни человека как вида. Биолог при этом напомнила, что ковид — это системное заболевание, которым можно заболеть не один раз.