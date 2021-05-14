Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Биолог заявила о сокращении продолжительности жизни из-за коронавируса

Она напомнила, что ковид является системным заболеванием, которым можно заболеть не один раз.

14 мая, 04:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Средняя продолжительность жизни в развитых странах из-за пандемии коронавируса сократилась на полтора-два года. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращает нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно", — подчеркнула биолог.

Путин: Наша задача — добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет

Путин: Наша задача — добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет

Эти выводы Баранова сделала на основании статистики США. По её словам, в России ситуация будет примерно такая же. Специалист говорит, что сейчас стоит вопрос о сокращении продолжительности жизни человека как вида. Биолог при этом напомнила, что ковид — это системное заболевание, которым можно заболеть не один раз.

Ранее Лайф писал о том, что в России почти на два года снизилась ожидаемая продолжительность жизни.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В России почти на два года снизилась ожидаемая продолжительность жизни

27 апреля, 08:21

Гинцбург назвал ожидаемую дату регистрации назальной вакцины от ковида

сегодня в 03:18

Флеболог назвал "плохие" синяки, при которых нужно срочно бежать к врачу

сегодня в 02:05

Генсек ООН призвал прекратить ракетные удары между Израилем и Газой ради Уразы-байрама

сегодня в 04:51

"Благодаря сексу с ним ты ешь чёрную икру": Приходько разнесла Ани Лорак, обвинившую Меладзе в домогательствах

сегодня в 04:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1