Биолог заявила о сокращении продолжительности жизни из-за коронавируса
Она напомнила, что ковид является системным заболеванием, которым можно заболеть не один раз.
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Средняя продолжительность жизни в развитых странах из-за пандемии коронавируса сократилась на полтора-два года. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращает нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно", — подчеркнула биолог.
Эти выводы Баранова сделала на основании статистики США. По её словам, в России ситуация будет примерно такая же. Специалист говорит, что сейчас стоит вопрос о сокращении продолжительности жизни человека как вида. Биолог при этом напомнила, что ковид — это системное заболевание, которым можно заболеть не один раз.
Ранее Лайф писал о том, что в России почти на два года снизилась ожидаемая продолжительность жизни.
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