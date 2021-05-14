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В России может появиться новое пособие для пенсионеров

Выплату в размере 10 тысяч рублей предлагают давать пожилым людям раз в год накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона.

14 мая, 05:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Парламентарий отметил, что пандемия коронавируса, которая продолжается уже больше года, показала, как важно использовать средства индивидуальной защиты и профилактики в периоды сложной эпидемиологической обстановки. В особенности это актуально для граждан пожилого возраста, которые наиболее уязвимы и подвержены тяжёлым последствиям при сезонных инфекционных заболеваниях. Однако пенсионеры могут быть стеснены в средствах, чтобы регулярно покупать средства индивидуальной защиты.

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"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты", — отметил Сухарев в своём обращении.

Также депутат предложил выдавать такое пособие посредством именного сертификата или другого механизма, позволяющего тратить средства только на установленные цели, чтобы не допустить злоупотреблений.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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