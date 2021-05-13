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Следы изнасилования и подозрительный чужак: Лайф узнал подробности чудовищного убийства 12-летней девочки в Нижегородской области

Очевидцы подозревают в преступлении незнакомца, который загнал автомобиль в сервис около лесополосы, где пятиклассница найдена мёртвой.

13 мая, 21:00
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети/LIFE</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети/LIFE

На теле ранее пропавшей 12-летней девочки в Нижегородской области обнаружены следы сексуального насилия, в 20 метрах от погибшей — элементы её одежды. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, на шее школьницы было три ножевых ранения.

С матерью сейчас работают следователи, но она с трудом говорит. Отец срочно помчался домой из Москвы. Убитая горем женщина смогла рассказать правоохранителям, что никаких подозрительных друзей или новых знакомых у дочери не было. По словам собеседника Лайфа, под подозрением чужак, которого заметили недалеко от места обнаружения тела девочки.

В период с 14:10 до 14:30 незнакомец загнал свой автомобиль в автосервис неподалёку от того места. По словам местных жителей, он вёл себя странно, неадекватно. До сих пор машину не забрал, но там отсутствуют камеры наблюдения. Сейчас сотрудники устанавливают владельца авто. На месте разворачивается оперативный штаб, прочёсывается местность. По словам источника Лайфа, автомобили на этом участке местности останавливаются редко. А эта была замечена в 200 метрах от места происшествия.

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Тем временем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать помощь семье девочки. Он также выразил соболезнования родным и близким убитого ребёнка.

"Ужасная новость. Таким поступкам нет оправдания. Надеюсь, правоохранительные органы максимально жёстко и оперативно отреагируют на ситуацию", — цитирует Никитина пресс-служба регионального правительства.

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Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказать, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинская и вызвали на место полицию. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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