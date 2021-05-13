Следы изнасилования и подозрительный чужак: Лайф узнал подробности чудовищного убийства 12-летней девочки в Нижегородской области

На теле ранее пропавшей 12-летней девочки в Нижегородской области обнаружены следы сексуального насилия, в 20 метрах от погибшей — элементы её одежды. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, на шее школьницы было три ножевых ранения.

С матерью сейчас работают следователи, но она с трудом говорит. Отец срочно помчался домой из Москвы. Убитая горем женщина смогла рассказать правоохранителям, что никаких подозрительных друзей или новых знакомых у дочери не было. По словам собеседника Лайфа, под подозрением чужак, которого заметили недалеко от места обнаружения тела девочки.

В период с 14:10 до 14:30 незнакомец загнал свой автомобиль в автосервис неподалёку от того места. По словам местных жителей, он вёл себя странно, неадекватно. До сих пор машину не забрал, но там отсутствуют камеры наблюдения. Сейчас сотрудники устанавливают владельца авто. На месте разворачивается оперативный штаб, прочёсывается местность. По словам источника Лайфа, автомобили на этом участке местности останавливаются редко. А эта была замечена в 200 метрах от места происшествия.

Тем временем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать помощь семье девочки. Он также выразил соболезнования родным и близким убитого ребёнка.

"Ужасная новость. Таким поступкам нет оправдания. Надеюсь, правоохранительные органы максимально жёстко и оперативно отреагируют на ситуацию", — цитирует Никитина пресс-служба регионального правительства.