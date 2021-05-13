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В Ярославле задержали четвёртого фигуранта нового дела о пытках в ИК-1

В ноябре 2020 года суд его уже признал виновным в превышении должностных полномочий с применением спецсредств за участие в пытках другого заключённого.

13 мая, 20:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Следователи задержали четвёртого подозреваемого по делу об избиении осуждённых в исправительной колонии № 1 Ярославля. Это бывший сотрудник УФСИН России по Ярославской области, сообщили в региональном главке СК России.

"В рамках возбуждённого ранее уголовного дела был задержан бывший сотрудник УФСИН России по Ярославской области, подозреваемый в превышении должностных обязанностей", — рассказали в управлении.

По данным ТАСС, задержанным является Руслан Цветков, бывший младший инспектор отдела безопасности ИК-1. В ноябре 2020 года суд его уже признал виновным в превышении должностных полномочий с применением спецсредств за участие в пытках заключённого Евгения Макарова. Ему дали три года и пять месяцев заключения, но с учётом проведённого в СИЗО срока выпустили на свободу из зала суда.

Задержан потерпевший по делу о пытках в ярославской ИК-1

Задержан потерпевший по делу о пытках в ярославской ИК-1

Теперь Цветков задержан в рамках расследования другого инцидента в ИК-1, который произошёл в 2017 году. Дело было возбуждено после появления видео с пытками. На них сотрудники колонии избивают двух заключённых — гражданина Грузии Важу Бочоришвили и россиянина Абубакара Цагалаева. Первый после пыток умер, второй на свободе. В феврале и марте по данному делу уже задержали троих действующих сотрудников колонии: Александра Семёнова, Игоря Камиронова и Ивана Коковина.

Авторы
Андрей Бражников
Андрей Бражников

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