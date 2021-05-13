В Ярославле задержали четвёртого фигуранта нового дела о пытках в ИК-1

Следователи задержали четвёртого подозреваемого по делу об избиении осуждённых в исправительной колонии № 1 Ярославля. Это бывший сотрудник УФСИН России по Ярославской области, сообщили в региональном главке СК России.

"В рамках возбуждённого ранее уголовного дела был задержан бывший сотрудник УФСИН России по Ярославской области, подозреваемый в превышении должностных обязанностей", — рассказали в управлении.

По данным ТАСС, задержанным является Руслан Цветков, бывший младший инспектор отдела безопасности ИК-1. В ноябре 2020 года суд его уже признал виновным в превышении должностных полномочий с применением спецсредств за участие в пытках заключённого Евгения Макарова. Ему дали три года и пять месяцев заключения, но с учётом проведённого в СИЗО срока выпустили на свободу из зала суда.