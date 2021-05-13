"Мама в слезах позвонила": Дочь работника школы в Казани рассказала, как отец чудом выжил после контрольного выстрела в голову

Айсу Ямалеева, дочь первого пострадавшего при стрельбе в гимназии в Казани. Видео © LIFE

Айсу Ямалеева, дочь работника гимназии в Казани, рассказала Лайфу подробности нападения Ильназа Галявиева на её отца. С её слов, выйдя на территорию учреждения по рабочим делам и увидев молодого человека с оружием, отец попытался его остановить, закрыв дверь. Однако тот вышиб заграждение выстрелом, тем самым ранив мужчину. Мужчина упал, а преступник углубился в здание, но затем сразу вернулся, и на этот раз сделал контрольный выстрел ему в голову.

"Слава Богу, промахнулся, и стрела (пуля. — Прим. Лайфа) прошла по касательной, поэтому, слава Богу, папа жив. Но благодаря этим считаным секундам, которые произошли между стрелком и папой, вахтёрша успела нажать кнопку и директор быстренько всех своевременно предупредила о том, что надо спрятаться в классах, закрыться, отойти от окон. Учителя очень слаженно сработали", — говорит Айсу.

Учителя закрылись с детьми в классах и поначалу, по словам дочери пострадавшего, пытались успокоить школьников тем, что это учения. Затем, когда скрывать действительность стало небезопасно, последовали чёткие рекомендации: никому не открывать, сидеть тихо, не паниковать, от окон отойти. На том входе, через который стрелок прорвался через оборону отца Айсу Ямалеевой, установлены две двери, одна из них с домофоном, поэтому убийца стрелял или взрывал её, говорит девушка. Отсюда многочисленные осколочные ранения брюшной полости у мужчины.

"Мама была в школе, на втором этаже вела урок. Когда услышали от директора — закрыли двери, отвели детей от окон... Как рассказывала мама, к ним в дверь стучали, они не знали, кто это, преступник или нет, не стали открывать... Узнала я об этом утром, сестра сказала, что у родителей в школе ЧП... мама в слезах позвонила и сказала мне, что не может найти отца", — рассказывает дочь пострадавшего.

Сейчас отец девушки находится на лечении в Москве, состояние стабильное, врачи делают всё возможное, чтобы помочь мужчине.