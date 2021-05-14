Школьники в Казани вернулись к учёбе после трагедии со стрельбой в гимназии

В Казани ученики школ вернулись к учёбе после двух дней перерыва в связи с трагедией в гимназии № 175. Возле общеобразовательных учреждений дежурят сотрудники полиции.

Отметим, что 12 мая, на следущий день после ужасного нападения, во всех школах Казани отменили занятия, а в регионе объявили траур. Четверг, 13 мая, также был выходным днём в республике в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.

Школьники гимназии № 175 вернутся к учёбе только в понедельник. Ученики девятых и одиннадцатых классов будут учиться в соседней школе № 174, а первоклассники — в школе № 171. Отмечается, что по рекомендации психологов классы не будут перемешивать, уроки будут проводить те же учителя. Все остальные школьники гимназии переведены на дистанционный формат обучения.