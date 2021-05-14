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Школьники в Казани вернулись к учёбе после трагедии со стрельбой в гимназии

Среда, 12 мая, в республике была днём траура, а четверг — выходным днём в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.

14 мая, 06:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Казани ученики школ вернулись к учёбе после двух дней перерыва в связи с трагедией в гимназии № 175. Возле общеобразовательных учреждений дежурят сотрудники полиции.

Отметим, что 12 мая, на следущий день после ужасного нападения, во всех школах Казани отменили занятия, а в регионе объявили траур. Четверг, 13 мая, также был выходным днём в республике в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.

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Школьники гимназии № 175 вернутся к учёбе только в понедельник. Ученики девятых и одиннадцатых классов будут учиться в соседней школе № 174, а первоклассники — в школе № 171. Отмечается, что по рекомендации психологов классы не будут перемешивать, уроки будут проводить те же учителя. Все остальные школьники гимназии переведены на дистанционный формат обучения.

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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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