Школьники в Казани вернулись к учёбе после трагедии со стрельбой в гимназии
Среда, 12 мая, в республике была днём траура, а четверг — выходным днём в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.
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В Казани ученики школ вернулись к учёбе после двух дней перерыва в связи с трагедией в гимназии № 175. Возле общеобразовательных учреждений дежурят сотрудники полиции.
Отметим, что 12 мая, на следущий день после ужасного нападения, во всех школах Казани отменили занятия, а в регионе объявили траур. Четверг, 13 мая, также был выходным днём в республике в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.
Школьники гимназии № 175 вернутся к учёбе только в понедельник. Ученики девятых и одиннадцатых классов будут учиться в соседней школе № 174, а первоклассники — в школе № 171. Отмечается, что по рекомендации психологов классы не будут перемешивать, уроки будут проводить те же учителя. Все остальные школьники гимназии переведены на дистанционный формат обучения.
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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".
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