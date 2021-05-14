Израиль провёл крупнейшую с начала конфликта атаку по сектору Газа

Военно-воздушные силы Израиля при поддержке наземных подразделений, которые не заходили на территорию сектора Газа, провели в ночь на пятницу крупнейшую с обострения конфликта операцию против военных целей противников. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"Ночью 160 самолётов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. Это было крупнейшее действие с начала конфликта, в нём принимали участие наземные подразделения, которые также работали по обозначенным целям. Ни один израильский солдат в сектор Газа минувшей ночью не входил. Целью атаки была сеть тоннелей, использующихся радикалами для транспортировки и в качестве укрытия, под городом Газа", — отметил Конрикус.

Он также добавил, что ранее ряд СМИ сообщил о начале наземной фазы операции в Газе, однако эти данные не соответствуют действительно. Военный взял вину за данную ошибку на себя, отметив, что в сообщении армейской пресс-службы на английском была допущено "неточность".