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Израиль провёл крупнейшую с начала конфликта атаку по сектору Газа

Отмечается, что 160 самолётов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут.

14 мая, 06:12
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Военно-воздушные силы Израиля при поддержке наземных подразделений, которые не заходили на территорию сектора Газа, провели в ночь на пятницу крупнейшую с обострения конфликта операцию против военных целей противников. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"Ночью 160 самолётов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. Это было крупнейшее действие с начала конфликта, в нём принимали участие наземные подразделения, которые также работали по обозначенным целям. Ни один израильский солдат в сектор Газа минувшей ночью не входил. Целью атаки была сеть тоннелей, использующихся радикалами для транспортировки и в качестве укрытия, под городом Газа", — отметил Конрикус.

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Он также добавил, что ранее ряд СМИ сообщил о начале наземной фазы операции в Газе, однако эти данные не соответствуют действительно. Военный взял вину за данную ошибку на себя, отметив, что в сообщении армейской пресс-службы на английском была допущено "неточность".

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Со стороны Палестины в результате авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа с 10 мая погибло более 109 человек, ещё 580 пострадали. В еврейском государстве жертвами атак стали семь израильтян, ещё 523 ранены.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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