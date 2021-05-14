Задержанный житель Нижегородской области сознался в убийстве 12-летней школьницы
Оперативники раскололи мужчину почти сразу же, и он отказался от версии, что "просто катался на велосипеде" в посёлке, где ночью нашли тело ребёнка.
Фото © LIFE
49-летний житель города Заволжья Сергей М., задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки, сознался в преступлении. Об этом сообщают источники Лайфа. Сейчас с мужчиной работают следователи СК.
Дважды сидел в тюрьме за изнасилования: что известно о предполагаемом убийце 12-летней школьницы из Нижегородской области
Ранее Лайф сообщал, что Сергея М. быстро опознали по внешнему виду благодаря скриншотам с камер видеонаблюдения: он всегда носил камуфляж, bluetooth-гарнитуру, тёмные очки и ездил на велосипеде. Кроме того, оказалось, что предполагаемый убийца нижегородской школьницы дважды сидел в тюрьме за изнасилования маленьких девочек.
Следы изнасилования и подозрительный чужак: Лайф узнал подробности чудовищного убийства 12-летней девочки в Нижегородской области
Напомним, что сама трагедия произошла 13 мая в посёлке Большое Козино Нижегородской области. 12-летняя девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказала, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Её тело вечером нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинской и вызвали на место полицию.
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