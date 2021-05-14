Задержанный житель Нижегородской области сознался в убийстве 12-летней школьницы

49-летний житель города Заволжья Сергей М., задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки, сознался в преступлении. Об этом сообщают источники Лайфа. Сейчас с мужчиной работают следователи СК.

Ранее Лайф сообщал, что Сергея М. быстро опознали по внешнему виду благодаря скриншотам с камер видеонаблюдения: он всегда носил камуфляж, bluetooth-гарнитуру, тёмные очки и ездил на велосипеде. Кроме того, оказалось, что предполагаемый убийца нижегородской школьницы дважды сидел в тюрьме за изнасилования маленьких девочек.