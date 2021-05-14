Туристы рассказали, во сколько обойдётся поездка в Крым на собственном автомобиле

Летний отдых многие россияне предпочитают проводить на берегу моря, для чего выбирают курорты РФ. Особенной популярностью пользуются Сочи и Крым, так как в этих регионах довольно развита инфраструктура. Кроме того, большое количество людей предпочитает добираться до места отдыха на собственном автомобиле. О подобном путешествии на полуостров рассказал москвич Кирилл Воропаев в беседе с РИА ФАН, предупредив других туристов о сложностях на дороге.

"Мы с женой доехали где-то за полтора дня, потому что останавливались на отдых, менялись за рулём и ехали безопасно. На платные дороги мы потратили около 1500 рублей, точно не помню, зато добрались, как я считаю, достаточно быстро и комфортно. Единственное, дорога из Воронежа до Ростова была не очень из-за ям и ремонтных работ, ещё иногда были пробки, но, как мне кажется, нам везло, потому что мы проезжали их быстро", — отметил Воропаев.

Он рассказал, что выезд из Москвы был ранним утром, практически ночью, чтобы не попасть в пробки. Кроме того, на подъезде к Крыму есть участок дороги А290 с неожиданными поворотами из-за ремонта и лучше проезжать этот отрезок днём, а не ночью.

Что касается финансовой стороны путешествия, то на бензин за поездку в одну сторону пара потратила около 7500 рублей, но на въезде на полуостров оставалось ещё больше половины бака. Еду и воду в дорогу путешественники брали с собой, а спали в машине, что позволило сэкономить не менее пяти тысяч рублей. Уже на полуострове туристы сняли хорошую однокомнатную квартиру за 4000 рублей в сутки в Ялте. Воропаев отметил, что можно найти жильё как дешевле, так и дороже — всё зависит от потребностей и месторасположения.

Москвич также добавил, что за неделю они практически объехали все города Крыма, находящиеся на побережье. Он отметил узкие улочки и маленькое количество мест для парковки. Путешественник также обратил внимание на цены на продукты, которые, по его словам, в регионе на порядок выше, чем в Москве, однако многие местные овощи и фрукты вкуснее.