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Греция разрешила въезд иностранным туристам без ограничений

При этом Москва пока не дала согласия на осуществление чартерных и регулярных рейсов в республику.

14 мая, 10:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сегодня Греция окончательно открыла границы для иностранных туристов. Теперь прибывшим в страну путешественникам не нужно будет проходить карантин. Об этом сообщает Министерство туризма республики.

В ведомстве пообещали туристам безопасный и комфортный отдых. В настоящее время в Греции отменены все ограничения, в том числе на перемещения между регионами и посещение местных музеев.

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В то же время воздушное сообщение между Элладой и Россией возобновлено лишь частично, поскольку Москва пока не дала разрешения на чартерные и регулярные рейсы в Грецию.

"Сейчас регулярное сообщение возобновлено частично. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва – Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других городов России и множество рейсов по другим маршрутам, например, в Салоники или на острова. По решению оперативного штаба было возобновлено воздушное сообщение по маршруту Москва – Афины", — пояснили представители туриндустрии.

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Ранее Лайф сообщал, что Греция будет принимать туристов, привитых российским "Спутником V" и китайской вакциной. При этом министр туризма республики Харис Теохарис напомнил, что Москва пока не дала разрешения на возобновление авиасообщения с республикой.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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