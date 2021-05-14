Издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Нарушение карается штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.