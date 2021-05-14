Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов

Теперь портал, созданный бывшими журналистами "Ведомостей", обязан маркировать свою продукцию.

14 мая, 10:24

Фото © Vtimes.io

Деловое интернет-издание VTimes пополнило список СМИ-иноагентов на сайте российского Минюста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Теперь портал, созданный бывшими журналистами "Ведомостей", обязан маркировать свою продукцию.

В МИД РФ резко ответили на угрозы США из-за применения закона о СМИ-иноагентах

В МИД РФ резко ответили на угрозы США из-за применения закона о СМИ-иноагентах

Напомним, что в апреле в этот реестр была внесена "Медуза". А вот "Радио Свобода", которое пополнило список иноагентов несколько месяцев назад, отказывается соблюдать требования закона. Сумма штрафов, назначенных изданию, уже превысила 70 млн рублей.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Нарушение карается штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагента на 11 миллионов рублей

Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагента на 11 миллионов рублей

Также в КоАП были внесены изменения, предусматривающие введение штрафов в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за незаконное использование знака прессы на массовых мероприятиях.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Минюсте опровергли исключение из списка иноагентов фонда "В защиту прав заключённых"

4 марта, 16:42

Что пишут чешские СМИ о пражском ультиматуме за якобы российские взрывы

10 мая, 21:40

"Казань, надо жить!": В России запустили социальный проект в поддержку пострадавших в трагедии

сегодня в 08:39

Онищенко рассказал, в чём заключается главная опасность "индийской" мутации ковида

сегодня в 11:09

"Я не хочу умирать": Появилось аудио, где смех учеников казанской школы после взрыва сменился плачем

сегодня в 11:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1