Издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов
Теперь портал, созданный бывшими журналистами "Ведомостей", обязан маркировать свою продукцию.
Фото © Vtimes.io
Деловое интернет-издание VTimes пополнило список СМИ-иноагентов на сайте российского Минюста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Теперь портал, созданный бывшими журналистами "Ведомостей", обязан маркировать свою продукцию.
Напомним, что в апреле в этот реестр была внесена "Медуза". А вот "Радио Свобода", которое пополнило список иноагентов несколько месяцев назад, отказывается соблюдать требования закона. Сумма штрафов, назначенных изданию, уже превысила 70 млн рублей.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Нарушение карается штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
Также в КоАП были внесены изменения, предусматривающие введение штрафов в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за незаконное использование знака прессы на массовых мероприятиях.
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