Медведева — о непопадании в сборную на олимпийский сезон: Моё отсутствие считаю справедливым
Такая же учесть постигла и Алину Загитову, которая является чемпионкой последних игр в корейском Пхёнчхане.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Фигуристка Евгения Медведева назвала справедливым решение тренерского штаба сборной России о её невключении в состав национальной команды на олимпийский сезон.
"Моё отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип", — написала Медведева в своём инстаграме.
Кроме того, спортсменка подчеркнула, что не собирается бросать тренировки, а к соответствующему решению Федерации фигурного катания она отнеслась нормально.
Ранее стало известно, что Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в заявку сборной России по фигурному катанию на предстоящий сезон, главным стартом которого станет Олимпиада в Пекине.
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