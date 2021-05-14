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Медведева — о непопадании в сборную на олимпийский сезон: Моё отсутствие считаю справедливым

Такая же учесть постигла и Алину Загитову, которая является чемпионкой последних игр в корейском Пхёнчхане.

14 мая, 10:08
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фигуристка Евгения Медведева назвала справедливым решение тренерского штаба сборной России о её невключении в состав национальной команды на олимпийский сезон.

"Моё отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип", — написала Медведева в своём инстаграме.

Кроме того, спортсменка подчеркнула, что не собирается бросать тренировки, а к соответствующему решению Федерации фигурного катания она отнеслась нормально.

Загитова и Медведева не попали в сборную на олимпийский сезон

Загитова и Медведева не попали в сборную на олимпийский сезон

Ранее стало известно, что Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в заявку сборной России по фигурному катанию на предстоящий сезон, главным стартом которого станет Олимпиада в Пекине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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