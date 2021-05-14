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СМИ: Стамбул примет финал Лиги чемпионов 2023 года вместо Мюнхена

Ранее УЕФА принял решение перенести решающий матч нынешнего турнира в Порту из крупнейшего города Турции.

14 мая, 08:14
<p>Фото © Danilo Di Giovanni/NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Danilo Di Giovanni/NurPhoto via Getty Images

Финал Лиги Чемпионов 2023 года пройдёт в Стамбуле, хотя ранее его должен был принять немецкий Мюнхен. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansi.

Кроме того, Стамбул может принять матч Суперкубка УЕФА этого же года, который должен был пройти в Белфасте. Впрочем пока официальных объявлений этих решений не было.

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Напомним, ранее УЕФА перенесла финал Лиги Чемпионов текущего сезона из Стамбула в Порту. На такой шаг в Ассоциации пошли из-за непростой ситуации с коронавирусом в Турции и решении британского правительства о включении страны в "красный список" по ковиду.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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