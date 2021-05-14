СМИ: Стамбул примет финал Лиги чемпионов 2023 года вместо Мюнхена
Ранее УЕФА принял решение перенести решающий матч нынешнего турнира в Порту из крупнейшего города Турции.
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Финал Лиги Чемпионов 2023 года пройдёт в Стамбуле, хотя ранее его должен был принять немецкий Мюнхен. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansi.
Кроме того, Стамбул может принять матч Суперкубка УЕФА этого же года, который должен был пройти в Белфасте. Впрочем пока официальных объявлений этих решений не было.
Напомним, ранее УЕФА перенесла финал Лиги Чемпионов текущего сезона из Стамбула в Порту. На такой шаг в Ассоциации пошли из-за непростой ситуации с коронавирусом в Турции и решении британского правительства о включении страны в "красный список" по ковиду.
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