СМИ: Стамбул примет финал Лиги чемпионов 2023 года вместо Мюнхена

Финал Лиги Чемпионов 2023 года пройдёт в Стамбуле, хотя ранее его должен был принять немецкий Мюнхен. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansi.

Кроме того, Стамбул может принять матч Суперкубка УЕФА этого же года, который должен был пройти в Белфасте. Впрочем пока официальных объявлений этих решений не было.