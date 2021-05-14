Косачев заявил, что Россия прикладывает все усилия для разрешения конфликта Израиля и Палестины

Россия как посредник в ближневосточном урегулировании предпринимает все усилия на разных уровнях в связи с обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Россия традиционно выступает посредником в этом конфликте, и, полагаю, от её голоса зависит многое. А потому дипломатические усилия сейчас предпринимаются на всех уровнях. Посмотрим, чем можно помочь средствами парламентской дипломатии", — отметил парламентарий.

По словам Косачева, ситуация в зоне конфликта, судя по всему, уже достигла кульминации, наступила "горячая фаза". Вице-спикер Совфеда отметил, что общая задача мирового сообщества заключается не в том, чтобы поддержать какую-либо из сторон, а быстро реализовать существующие международные механизмы. В частности, речь идёт о срочном заседании Совбеза ООН, в связи с чем не очень понятна позиция США, которые затягивают решение по данному вопросу.