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Песков рассказал о контактах РФ и Индии, охваченной вспышкой коронавируса

Страна уже получила первую партию российской вакцины "Спутник V" и начала прививочную кампанию этим препаратом.

14 мая, 10:02
<p>Российская вакцина "Спутник V" в Индии. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NKudashev/status/1388455236101050372/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nikolay Kudashev </a></p>

Российская вакцина "Спутник V" в Индии. Фото © Twitter / Nikolay Kudashev

Индия переживает яростную вспышку коронавируса, в связи с чем многие страны оказывают ей посильную помощь, в том числе и Россия. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас многие страны оказывают посильную помощь Индии. Среди них была и Россия. Надеемся, что эта помощь поможет пропорционально в борьбе с коронавирусом", — сказал официальный представитель Кремля.

Индия установила очередной ковид-антирекорд по погибшим

Индия установила очередной ковид-антирекорд по погибшим

Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние недели буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших уже несколько раз достигал отметки в 400 тысяч человек, а меньше 300 тысяч не было уже две недели. Умирает при этом ежедневно почти четыре тысячи человек. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Те же, кто переборол тяжёлую форму ковида, попадают в группу риска грибковой инфекции, называемой "чёрная плесень", вспышку которой зафиксировали в стране.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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