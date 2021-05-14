Песков рассказал о контактах РФ и Индии, охваченной вспышкой коронавируса
Страна уже получила первую партию российской вакцины "Спутник V" и начала прививочную кампанию этим препаратом.
Российская вакцина "Спутник V" в Индии. Фото © Twitter / Nikolay Kudashev
Индия переживает яростную вспышку коронавируса, в связи с чем многие страны оказывают ей посильную помощь, в том числе и Россия. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас многие страны оказывают посильную помощь Индии. Среди них была и Россия. Надеемся, что эта помощь поможет пропорционально в борьбе с коронавирусом", — сказал официальный представитель Кремля.
Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние недели буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших уже несколько раз достигал отметки в 400 тысяч человек, а меньше 300 тысяч не было уже две недели. Умирает при этом ежедневно почти четыре тысячи человек. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Те же, кто переборол тяжёлую форму ковида, попадают в группу риска грибковой инфекции, называемой "чёрная плесень", вспышку которой зафиксировали в стране.
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