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В России за сутки выявили максимальное с 20 марта число заболевших коронавирусом

От болезни вылечилось 9756 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 537 634.

14 мая, 08:02
<p>Фото © ТАСС / Ковалев Петр</p>

Фото © ТАСС / Ковалев Петр

В России за минувшие сутки выявлено 9462 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 17% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 9756 человек, скончалось 393. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 4 922 901 случай заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 537 634 человека. За весь период в России умерло 115 116 человек", — отмечается в сообщении штаба.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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