В России за сутки выявили максимальное с 20 марта число заболевших коронавирусом
От болезни вылечилось 9756 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 537 634.
Фото © ТАСС / Ковалев Петр
В России за минувшие сутки выявлено 9462 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 17% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 9756 человек, скончалось 393. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 4 922 901 случай заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 537 634 человека. За весь период в России умерло 115 116 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее биолог заявила о сокращении продолжительности жизни из-за коронавируса. Она напомнила, что ковид является системным заболеванием, которым можно заболеть не один раз.
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