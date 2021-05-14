Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Окулист поделилась простым тестом, который прямо сейчас определит, есть ли у вас астигматизм

Доктор Бриттани Карвер из США поделилась простым тестом, который потенциально может избавить человека от постоянных головных болей. Стоит посмотреть на одну картинку, и сразу станет понятно, есть ли у вас астигматизм.

14 мая, 07:42

Кадры из видео © TikTok / bettervision

Здоровый глаз человека имеет форму шара. При астигматизме — скорее эллипсоида или мяча для регби. Из-за этого преломление в роговице происходит неодинаково, а человек видит слегка искажённое изображение. Какие-то участки более насыщенные и чёткие, а какие-то, напротив, размытые и бледные. Казалось бы, что тут такого, но нет — такие отклонения, если их не корректировать очками или линзами, могут вызывать сильные головные боли. Определить, есть ли у вас астигматизм, можно с помощью ролика окулиста Бриттани Карвер.

Кадры из видео © TikTok / bettervision

Есть ли у вас астигматизм? Что ж, если вы не знаете, давайте сделаем тест. Сначала закройте свой правый глаз, вы увидите на изображении звезду. Сейчас вам нужно заметить, если на ней какие-то линии, которые будут темнее или размытее, чем остальные. Или же если вы видите, что некоторые линии трясутся из стороны в сторону, хотя другие нет, это значит, что у вас, скорее всего, есть астигматизм

Бриттани Кавер

Чтобы убедиться в результате скрининг-теста, можно проделать ту же самую процедуру, только на этот раз закрыть уже левый глаз. Если отклонения повторятся, для вас плохие новости: нужно записываться к врачу. С другой стороны, есть и плюсы: недостатки астигматизма хорошо компенсируются оптикой. Так что, возможно, частые головные боли, о причинах которых вы и не подозревали, скоро прекратятся.

Кадры из видео © TikTok / bettervision

Кадры из видео © TikTok / bettervision

Когда Бриттани опубликовала мини-тест в своём тикток-аккаунте bettervision, ролик мигом стал вирусным. За пару дней его посмотрело больше 3,5 млн человек. Судя по комментариям, тысячи две человек после просмотра точно купят себе очки, пишет Daily Star.

Чёрт, я так и знала, что у меня он есть! Хотя я недавно делала очки и там обычные линзы. Пошла заказывать новые

ooobubbles93ooo

Хм, а что если одни линии кажутся коричневыми, но только правым глазом. Левый видит всё отлично.

Ой, должно быть, это и есть астигматизм

diana._.711

Врач показал простой тест, который определяет недосып, но после него жизнь уже не будет прежней

Врач показал простой тест, который определяет недосып, но после него жизнь уже не будет прежней

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Как спасти зрение при глаукоме: советы экспертов

28 марта, 21:40

"Со всей силы держала язык зубами": Водонаева попала в реанимацию с микроинсультом

21 апреля, 12:09

Убийца iPhone: в чём секрет вирусного видео, после просмотра которого гаджет выходит из строя

сегодня в 07:07

Ещё одного ребёнка госпитализировали после трагедии со стрельбой в казанской гимназии

сегодня в 08:12

В Красноярском крае пропало воздушное судно, на место отправлен спасательный вертолёт

сегодня в 08:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1