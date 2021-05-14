Окулист поделилась простым тестом, который прямо сейчас определит, есть ли у вас астигматизм

Доктор Бриттани Карвер из США поделилась простым тестом, который потенциально может избавить человека от постоянных головных болей. Стоит посмотреть на одну картинку, и сразу станет понятно, есть ли у вас астигматизм.