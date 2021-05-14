Окулист поделилась простым тестом, который прямо сейчас определит, есть ли у вас астигматизм
Доктор Бриттани Карвер из США поделилась простым тестом, который потенциально может избавить человека от постоянных головных болей. Стоит посмотреть на одну картинку, и сразу станет понятно, есть ли у вас астигматизм.
Здоровый глаз человека имеет форму шара. При астигматизме — скорее эллипсоида или мяча для регби. Из-за этого преломление в роговице происходит неодинаково, а человек видит слегка искажённое изображение. Какие-то участки более насыщенные и чёткие, а какие-то, напротив, размытые и бледные. Казалось бы, что тут такого, но нет — такие отклонения, если их не корректировать очками или линзами, могут вызывать сильные головные боли. Определить, есть ли у вас астигматизм, можно с помощью ролика окулиста Бриттани Карвер.
Есть ли у вас астигматизм? Что ж, если вы не знаете, давайте сделаем тест. Сначала закройте свой правый глаз, вы увидите на изображении звезду. Сейчас вам нужно заметить, если на ней какие-то линии, которые будут темнее или размытее, чем остальные. Или же если вы видите, что некоторые линии трясутся из стороны в сторону, хотя другие нет, это значит, что у вас, скорее всего, есть астигматизм
Чтобы убедиться в результате скрининг-теста, можно проделать ту же самую процедуру, только на этот раз закрыть уже левый глаз. Если отклонения повторятся, для вас плохие новости: нужно записываться к врачу. С другой стороны, есть и плюсы: недостатки астигматизма хорошо компенсируются оптикой. Так что, возможно, частые головные боли, о причинах которых вы и не подозревали, скоро прекратятся.
Когда Бриттани опубликовала мини-тест в своём тикток-аккаунте bettervision, ролик мигом стал вирусным. За пару дней его посмотрело больше 3,5 млн человек. Судя по комментариям, тысячи две человек после просмотра точно купят себе очки, пишет Daily Star.
Чёрт, я так и знала, что у меня он есть! Хотя я недавно делала очки и там обычные линзы. Пошла заказывать новые
Хм, а что если одни линии кажутся коричневыми, но только правым глазом. Левый видит всё отлично.
Ой, должно быть, это и есть астигматизм
WOW-video
Убийца iPhone: в чём секрет вирусного видео, после просмотра которого гаджет выходит из строя
сегодня в 07:07
Блогерша из Башкирии показала бабушке своё тату, и такой ответ мечтает услышать каждая внучка — видео
вчера в 08:48
Соколовский попал под обстрел в Израиле и теперь не может вернуться домой — страшные кадры бомбёжки
11 мая, 16:00
Комментариев: 0