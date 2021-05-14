Убийца iPhone: в чём секрет вирусного видео, после просмотра которого гаджет выходит из строя

Если пользователь открывал сториз в профиле @pgtalal с телефона или планшета на Android, он видел конфетти, рассыпающееся под музыку. Но если же историю открыть с устройства на iOS, всё будет плохо. Вместо красивой анимации — лишь строчка текста на арабском языке на сером фоне, а после этого гаджет вообще зависнет и превратится в "кирпич". Вернуть его к жизни помогала только переустановка. Вот как это происходит:

Видео © YouTube / Mrwhosetheboss

Ютюбер Mrwhosetheboss, чьё настоящее имя Арун Майни, узнал у программиста-стажёра из Apple ananayarora, в чём секрет сториз-убийц. Используя HTTP-прокси, автор изменил ширину и высоту элементов интерфейса сториз. Только при открытии истории приложение понимало, что она некорректного размера. Это и провоцировало ошибку Instagram для iOS.

Кадры из видео © YouTube / Mrwhosetheboss