Убийца iPhone: в чём секрет вирусного видео, после просмотра которого гаджет выходит из строя
Загадочная сториз в Instagram-профиле pgtalal, из-за которой гаджеты мгновенно начинают глючить, вирусится последние несколько недель. На днях блогер из Великобритании рассказал, что к чему и как всё работает.
Кадр из видео © YouTube / Mrwhosetheboss
Если пользователь открывал сториз в профиле @pgtalal с телефона или планшета на Android, он видел конфетти, рассыпающееся под музыку. Но если же историю открыть с устройства на iOS, всё будет плохо. Вместо красивой анимации — лишь строчка текста на арабском языке на сером фоне, а после этого гаджет вообще зависнет и превратится в "кирпич". Вернуть его к жизни помогала только переустановка. Вот как это происходит:
Видео © YouTube / Mrwhosetheboss
Ютюбер Mrwhosetheboss, чьё настоящее имя Арун Майни, узнал у программиста-стажёра из Apple ananayarora, в чём секрет сториз-убийц. Используя HTTP-прокси, автор изменил ширину и высоту элементов интерфейса сториз. Только при открытии истории приложение понимало, что она некорректного размера. Это и провоцировало ошибку Instagram для iOS.
Кадры из видео © YouTube / Mrwhosetheboss
Кроме того, блогер пошёл дальше и выяснил, кто же стоит за сториз, ломающей телефоны. Арун связался с владельцем аккаунта @pgtalal, им оказался 14-летний подросток. Мальчик признался, что просто заскучал из-за карантина и решил так отыграться на владельцах iPhone. Но разыгрывать пользователей Instagram вышло недолго — соцсеть исправила все ошибки, и теперь истории шутника уже не запускают никаких глюков.
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