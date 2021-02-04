Геймер наконец прошёл игру "Змейка" на телефоне, но концовка оказалась одним большим разочарованием

Недавно пользователь "Пикабу" TCash был вынужден пересесть с современного смартфона на старую звонилку от "Нокии". В разделе игр гаджета была легендарная "Змейка", чем парень сразу же воспользовался. Он поставил себе цель пройти её до конца, однако всё пошло не по плану. На то, чтобы понять, что выиграть просто невозможно, у парня ушло полгода!

Фото © Pikabu / TCash

Было очень интересно узнать, что будет после прохождения. Полгода проб — и однажды за три часа игры я всё-таки это сделал. Но самым печальным оказалось то, что разработчики этой игры делают тебя проигравшим в любом случае TCash

Оказалось, когда змейка занимает почти всё пространство экрана, точка, которая появляется на свободном месте, просто исчезает. Поэтому, когда счётчик остаётся на значении 5488, единственным вариантом покончить бесконечную погоню за хвостом было врезаться в самого себя. "Где справедливость?" — возмутился автор поста.

GIF © Giphy

Публикация стала вирусной. За пару дней её оценило больше 15 тысяч человек. Многие заметили, что вариант игры на телефоне парня был неклассический. Поэтому нужно было найти телефон постарее, чтобы поиграть в настоящую "Змейку" — вроде той, что на иллюстрации выше. Там справедливость бы восторжествовала точно.