Геймер наконец прошёл игру "Змейка" на телефоне, но концовка оказалась одним большим разочарованием
Все советские дети мечтали набрать 999 баллов в игре "Ну, погоди!", ведь после обязательно (на самом деле — нет) будет мультик. А ребята, родившиеся в девяностые, мечтали узнать, что будет, когда выиграешь в "Змейке" на родительской "нокии". Спустя годы некоторым это всё-таки удалось.
Недавно пользователь "Пикабу" TCash был вынужден пересесть с современного смартфона на старую звонилку от "Нокии". В разделе игр гаджета была легендарная "Змейка", чем парень сразу же воспользовался. Он поставил себе цель пройти её до конца, однако всё пошло не по плану. На то, чтобы понять, что выиграть просто невозможно, у парня ушло полгода!
Фото © Pikabu / TCash
Было очень интересно узнать, что будет после прохождения. Полгода проб — и однажды за три часа игры я всё-таки это сделал. Но самым печальным оказалось то, что разработчики этой игры делают тебя проигравшим в любом случае
Оказалось, когда змейка занимает почти всё пространство экрана, точка, которая появляется на свободном месте, просто исчезает. Поэтому, когда счётчик остаётся на значении 5488, единственным вариантом покончить бесконечную погоню за хвостом было врезаться в самого себя. "Где справедливость?" — возмутился автор поста.
Публикация стала вирусной. За пару дней её оценило больше 15 тысяч человек. Многие заметили, что вариант игры на телефоне парня был неклассический. Поэтому нужно было найти телефон постарее, чтобы поиграть в настоящую "Змейку" — вроде той, что на иллюстрации выше. Там справедливость бы восторжествовала точно.
На 3310 в монохромной квадратной "Змейке", когда остаётся последнее пространство для роста, там появляется еда, змея её съедает, становится длиной на весь экран, игра останавливается, экран плавно заполняется сплошной заливкой, пишется, что игра окончена, показывается счёт — и можно играть заново