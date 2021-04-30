Врач показал простой тест, который определяет недосып, но после него жизнь уже не будет прежней
Врач показал тест, которым за несколько секунд можно проверить, есть ли у человека недосып. Миллионы студентов пустили скупую слезу.
Доктор Каран Радж построил карьеру тиктокера на занятных новостях из мира науки и околомедицинских фактах. Несколько недель назад британец шокировал миллионы подписчиков оптической иллюзией, доказав, что наша жизнь — ложь. А совсем недавно врач поднял в своём блоге тему недосыпа. Оказывается, человек не всегда осознаёт, насколько его организм нуждается во сне. Благо есть специальный тест, который помогает это быстро понять.
Кажется, в ролике Радж показывает просто мигающую картинку. Если вы подумали именно так, у нас плохие новости — вам точно нужно ложиться спать. Желательно с отключёнными будильниками. На самом деле каждый раз, когда экран гаснет, после этого появляется изображение, которое немного отличается от предыдущего. Схематичные человечки перемещаются, автобус меняет цвет, а дома исчезают и снова появляются.
Казалось бы, отличия на картинках слишком очевидные, чтобы их не заметить, но это не так, особенно если вы спали три часа. При недосыпе концентрация внимания снижается так сильно, что мозг просто не способен отследить такие мелочи, как цвет автобуса и т.д.
Видео dr.karanr мигом стало вирусным. Значительная часть из 3,5 млн зрителей в растерянности — не объясни Радж разницу между изображениями, они так и были бы уверены, что они одинаковые.
Что-ж, похоже, у всех нас недосып
Жизнь студента — ноль сна
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