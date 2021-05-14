Мошенники придумали новый способ обмана москвичей с помощью прививки от ковида на дому

Мошенники стали ходить по квартирам жителей Москвы и предлагать им поставить прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, одна из корреспондентов агентства рассказала, что к её родителям в майские праздники приходила женщина и предложила поставить вакцину, однако заранее это согласовано не было.

"Она представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм", — отметила Ирина.

Ещё одна жительница столицы рассказала, что к её маме приходили 1 мая, при этом вновь никаких договорённостей о визите соцработников не было. Пенсионерка дверь незнакомцам не открыла.

Напомним, с 13 апреля маломобильные москвичи могут поставить вакцину от коронавируса на дому, для этого медицинская бригада заранее согласовывает время и дату визита.