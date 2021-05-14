Мошенники придумали новый способ обмана москвичей с помощью прививки от ковида на дому
Сейчас маломобильные жители столицы могут вызвать медицинскую бригаду в квартиру для вакцинации, однако дата и время визита должны быть согласованы заранее.
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Мошенники стали ходить по квартирам жителей Москвы и предлагать им поставить прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, одна из корреспондентов агентства рассказала, что к её родителям в майские праздники приходила женщина и предложила поставить вакцину, однако заранее это согласовано не было.
"Она представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм", — отметила Ирина.
Ещё одна жительница столицы рассказала, что к её маме приходили 1 мая, при этом вновь никаких договорённостей о визите соцработников не было. Пенсионерка дверь незнакомцам не открыла.
Напомним, с 13 апреля маломобильные москвичи могут поставить вакцину от коронавируса на дому, для этого медицинская бригада заранее согласовывает время и дату визита.
Ранее в МВД перечислили основные способы мошенничества в России. Преступники быстро освоили современные технологии и атакуют граждан через Глобальную сеть.
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