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Мошенники придумали новый способ обмана москвичей с помощью прививки от ковида на дому

Сейчас маломобильные жители столицы могут вызвать медицинскую бригаду в квартиру для вакцинации, однако дата и время визита должны быть согласованы заранее.

14 мая, 07:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мошенники стали ходить по квартирам жителей Москвы и предлагать им поставить прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, одна из корреспондентов агентства рассказала, что к её родителям в майские праздники приходила женщина и предложила поставить вакцину, однако заранее это согласовано не было.

"Она представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм", — отметила Ирина.

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Ещё одна жительница столицы рассказала, что к её маме приходили 1 мая, при этом вновь никаких договорённостей о визите соцработников не было. Пенсионерка дверь незнакомцам не открыла.

Напомним, с 13 апреля маломобильные москвичи могут поставить вакцину от коронавируса на дому, для этого медицинская бригада заранее согласовывает время и дату визита.

Ранее в МВД перечислили основные способы мошенничества в России. Преступники быстро освоили современные технологии и атакуют граждан через Глобальную сеть.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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