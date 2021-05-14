Осуждённого за коррупцию бывшего главу Коми Гайзера этапировали в колонию

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер этапирован в колонию. Об этом сообщили в Сыктывкарском городском суде.

"Гайзер отбыл из Коми, о дальнейших его перемещениях нам неизвестно", — приводит текст сообщения ТАСС.

В ближайшее время Верховный суд Коми рассмотрит жалобу защиты Гайзера на приговор Сыктывкарского горсуда о признании экс-чиновника виновным в злоупотреблениях полномочиями по делу с земельными участками. При этом от отбытия наказания он был освобождён из-за истечения срока давности. Дата рассмотрения пока не назначена.