Осуждённого за коррупцию бывшего главу Коми Гайзера этапировали в колонию
В ближайшее время суд рассмотрит жалобу защиты чиновника на приговор о признании его виновным в злоупотреблениях полномочиями по делу с земельными участками.
Вячеслав Гайзер. Фото © Следственный комитет России
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер этапирован в колонию. Об этом сообщили в Сыктывкарском городском суде.
"Гайзер отбыл из Коми, о дальнейших его перемещениях нам неизвестно", — приводит текст сообщения ТАСС.
В ближайшее время Верховный суд Коми рассмотрит жалобу защиты Гайзера на приговор Сыктывкарского горсуда о признании экс-чиновника виновным в злоупотреблениях полномочиями по делу с земельными участками. При этом от отбытия наказания он был освобождён из-за истечения срока давности. Дата рассмотрения пока не назначена.
Напомним, в начале июля 2019 года второй кассационный суд признал законным приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, которого осудили на 11 лет за хищения и отмывание денег. По версии следствия, с декабря 2005-го и до самого задержания в сентябре 2015 года глава региона и его сообщники похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Причинённый ущерб оценивается в три миллиарда 346 миллионов 500 тысяч рублей.
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