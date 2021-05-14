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Осуждённого за коррупцию бывшего главу Коми Гайзера этапировали в колонию

В ближайшее время суд рассмотрит жалобу защиты чиновника на приговор о признании его виновным в злоупотреблениях полномочиями по делу с земельными участками.

14 мая, 07:39
<p>Вячеслав Гайзер. Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1108004/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет России</a></p>

Вячеслав Гайзер. Фото © Следственный комитет России

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер этапирован в колонию. Об этом сообщили в Сыктывкарском городском суде.

"Гайзер отбыл из Коми, о дальнейших его перемещениях нам неизвестно", — приводит текст сообщения ТАСС.

В ближайшее время Верховный суд Коми рассмотрит жалобу защиты Гайзера на приговор Сыктывкарского горсуда о признании экс-чиновника виновным в злоупотреблениях полномочиями по делу с земельными участками. При этом от отбытия наказания он был освобождён из-за истечения срока давности. Дата рассмотрения пока не назначена.

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Напомним, в начале июля 2019 года второй кассационный суд признал законным приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, которого осудили на 11 лет за хищения и отмывание денег. По версии следствия, с декабря 2005-го и до самого задержания в сентябре 2015 года глава региона и его сообщники похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Причинённый ущерб оценивается в три миллиарда 346 миллионов 500 тысяч рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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