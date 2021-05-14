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Путин в разговоре с Пашиняном подчеркнул необходимость соблюдения режима прекращения огня в Карабахе

Российский лидер также подтвердил настрой на продолжение активных посреднических усилий по ситуации в регионе.

14 мая, 07:14
<p>Никол Пашинян и Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Никол Пашинян и Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин и и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха", — говорится в сообщении.

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Во время телефонного разговора президент РФ подчеркнул необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, а также подтвердил намерение продолжить активные посреднические усилия по ситуации в Нагорном Карабахе.

В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Пашинян в свою очередь акцентировал внимание на решении всех проблем на Южном Кавказе исключительно мирным путём.

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Напомним, Никол Пашинян ранее обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, иностранные военнослужащие под предлогом "уточнения границ" попытались провести там "определённые работы".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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