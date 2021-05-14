Путин в разговоре с Пашиняном подчеркнул необходимость соблюдения режима прекращения огня в Карабахе

Президент России Владимир Путин и и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха", — говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора президент РФ подчеркнул необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, а также подтвердил намерение продолжить активные посреднические усилия по ситуации в Нагорном Карабахе.

В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Пашинян в свою очередь акцентировал внимание на решении всех проблем на Южном Кавказе исключительно мирным путём.