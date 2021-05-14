Центробанк отозвал лицензию у "Тексбанка"
Согласно данным регулятора, кредитная организация занимала 320-е место по объёму активов.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Тексбанка". Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что причиной для принятия подобного решения стало ходатайство акционеров кредитной организации, направленное в Банк России, о её добровольной ликвидации. Согласно отчётным данным, "Тексбанк" располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
"Тексбанк" занимал 320-е место в банковской системе России по объёму активов.
Ранее в Центробанке объяснили, какие платежи считаются подозрительными. Подозрения возникают, когда клиент начинает вести себя нетипично.
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