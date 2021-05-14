Центробанк отозвал лицензию у "Тексбанка"

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Тексбанка". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что причиной для принятия подобного решения стало ходатайство акционеров кредитной организации, направленное в Банк России, о её добровольной ликвидации. Согласно отчётным данным, "Тексбанк" располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

"Тексбанк" занимал 320-е место в банковской системе России по объёму активов.