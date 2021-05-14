СК показал видео задержания сына экс-главы Самарской области Меркушкина

Следственный комитет России опубликовал видео задержания сына экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина Алексея, который ранее занимал пост заместителя председателя Правительства Республики Мордовия.

"По поручению следователя СУ СК России по Республике Мордовия при попытке пересечения границы Российской Федерации сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД задержан бывший заместитель председателя Правительства Республики Мордовия — министр целевых программ Алексей Меркушкин. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки)", — говорится в сообщении СК.

Согласно данным следствия, в 2015 году подозреваемый, являясь фактическим акционером "Мордовпромстройбанка", вместе с председателем совета директоров банка и ещё одним акционером передали взятку в размере более семи миллионов рублей управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ, чтобы тот отозвал предписания по итогам инспекционной проверки финансовой организации, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии.

На кадрах с задержания видно, что правоохранители подходят к Меркушкину, когда тот находится у стоек регистрации на рейс. После небольшой беседы мужчина без сопротивления следует за полицейскими.

Ранее по этому уголовному делу под домашний арест отправили управляющего отделением НБ, который обвиняется в получении взятки. А под стражу заключили бывшего председателя совета директоров "Мордовпромстройбанка". Третьего фигуранта дела поместили под домашний арест по другому уголовному разбирательству.

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время правоохранители обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.