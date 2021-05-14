В Москве молодая теннисистка обвинила тренера в избиении ракеткой и краже смартфона
По словам пострадавшей девушки, наставник прихватил с собой её спортивную одежду, а также смартфон.
Пострадавшая девушка. Фото © Соцсети
Столичные полицейские разбираются в истории с избиением 18-летней теннисистки ракеткой. Девушка утверждает, что её покалечил тренер, после чего ограбил на крупную сумму. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что инцидент произошёл в минувшую среду, 12 мая, в спортивном комплексе "Локомотив". Во время тренировки по теннису наставник нанёс несколько ударов ракеткой своей подопечной Елене М. Однако после инцидента тренер умудрился ещё украсть у девушки спортивную одежду и смартфон. Общий ущерб составил свыше 67 тысяч рублей.
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О случае стало известно после того, как 18-летняя потерпевшая написала заявление в полицию. На данный момент правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, что в Омской области учительница избила второклассника указкой и натравила на него других детей. В Министерстве образования региона пояснили в беседе с Лайфом, что мальчик находится на учёте из-за отклонений в поведении.
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