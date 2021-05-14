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В Москве молодая теннисистка обвинила тренера в избиении ракеткой и краже смартфона

По словам пострадавшей девушки, наставник прихватил с собой её спортивную одежду, а также смартфон.

14 мая, 10:10
<p>Пострадавшая девушка. Фото © Соцсети</p>

Пострадавшая девушка. Фото © Соцсети

Столичные полицейские разбираются в истории с избиением 18-летней теннисистки ракеткой. Девушка утверждает, что её покалечил тренер, после чего ограбил на крупную сумму. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что инцидент произошёл в минувшую среду, 12 мая, в спортивном комплексе "Локомотив". Во время тренировки по теннису наставник нанёс несколько ударов ракеткой своей подопечной Елене М. Однако после инцидента тренер умудрился ещё украсть у девушки спортивную одежду и смартфон. Общий ущерб составил свыше 67 тысяч рублей.

"Об этих зверствах никто не знал": Родители избитых тренером детей-фигуристов обратились в СК с жалобой

"Об этих зверствах никто не знал": Родители избитых тренером детей-фигуристов обратились в СК с жалобой

О случае стало известно после того, как 18-летняя потерпевшая написала заявление в полицию. На данный момент правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал, что в Омской области учительница избила второклассника указкой и натравила на него других детей. В Министерстве образования региона пояснили в беседе с Лайфом, что мальчик находится на учёте из-за отклонений в поведении.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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