Песков рассказал, устроили ли Путина предложения Росгвардии по совершенствованию оборота оружия

Президент России Владимир Путин согласен с предложенными Росгвардией инициативами в сфере оборота гражданского оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Работа будет продолжаться. Были озвучены меры. Президент с ними согласился и поручил продолжить проработку с экспертами, законодателями", — отметил представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что сегодня российский лидер работает в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. У главы государства ранее был разговор с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, также, по словам Пескова, в середине дня планируется совещание с Совбезом РФ.