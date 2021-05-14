Песков рассказал, устроили ли Путина предложения Росгвардии по совершенствованию оборота оружия
После трагедии в казанской гимназии глава государства призвал усилить контроль за оборотом оружия в России, подчеркнув, что решения должны быть жёсткими.
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Ильин
Президент России Владимир Путин согласен с предложенными Росгвардией инициативами в сфере оборота гражданского оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Работа будет продолжаться. Были озвучены меры. Президент с ними согласился и поручил продолжить проработку с экспертами, законодателями", — отметил представитель Кремля.
Также Песков сообщил, что сегодня российский лидер работает в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. У главы государства ранее был разговор с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, также, по словам Пескова, в середине дня планируется совещание с Совбезом РФ.
Ранее президент России призвал усилить контроль за оборотом оружия в России и заявил, что решения в этой сфере должны быть жёсткими. Так, среди инициатив Росгвардии в сфере оборота оружия, озвученных после казанской трагедии, — увеличение возраста выдачи лицензии на оружие до 21 года, введение обязательного прохождения курса молодого бойца для получения охотничьего билета, а также в ведомстве предложили выдавать полуавтоматическое оружие после пяти лет владения гладкоствольным.
Напомним, 11 мая произошла трагедия в Казани — 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь в учебном учреждении. Молодой человек называл себя богом и хотел, чтобы об этом узнали все. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего.
Комментариев: 0