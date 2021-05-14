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Песков рассказал, устроили ли Путина предложения Росгвардии по совершенствованию оборота оружия

После трагедии в казанской гимназии глава государства призвал усилить контроль за оборотом оружия в России, подчеркнув, что решения должны быть жёсткими.

14 мая, 09:59
<p>Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Ильин</p>

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Ильин

Президент России Владимир Путин согласен с предложенными Росгвардией инициативами в сфере оборота гражданского оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Работа будет продолжаться. Были озвучены меры. Президент с ними согласился и поручил продолжить проработку с экспертами, законодателями", — отметил представитель Кремля.

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Также Песков сообщил, что сегодня российский лидер работает в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. У главы государства ранее был разговор с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, также, по словам Пескова, в середине дня планируется совещание с Совбезом РФ.

Ранее президент России призвал усилить контроль за оборотом оружия в России и заявил, что решения в этой сфере должны быть жёсткими. Так, среди инициатив Росгвардии в сфере оборота оружия, озвученных после казанской трагедии, — увеличение возраста выдачи лицензии на оружие до 21 года, введение обязательного прохождения курса молодого бойца для получения охотничьего билета, а также в ведомстве предложили выдавать полуавтоматическое оружие после пяти лет владения гладкоствольным.

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Напомним, 11 мая произошла трагедия в Казани — 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь в учебном учреждении. Молодой человек называл себя богом и хотел, чтобы об этом узнали все. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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