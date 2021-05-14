В Кремле заявили, что Пашинян не просил Путина о помощи

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не просил президента России Владимира Путина о помощи во время их телефонного разговора. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"О помощи не просил. Конечно же, армянская сторона выражала обеспокоенность ситуацией на границе. Эта обеспокоенность была разделена Путиным", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что Путин особо отметил необходимость выполнения трёхсторонних договорённостей и того положения, в котором идёт речь о необходимости прекращения огня.