Песков объяснил, кем для Путина является Медведчук

В Кремле продолжают следить за тем, как на Украине развиваются события вокруг главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, но не собираются в них вмешиваться. Об этом в беседе с журналистами в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, ещё раз повторяю, никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идёт о политической охоте на ведьм и зачистке политполя, чтобы избавиться от конкурентов", — указал представитель Кремля.

Пескова также попросили прояснить, кем приходится украинский политик российскому президенту — может быть, другом или родственником.

"Кем для Путина является Медведчук? Одним из украинских политиков, который, в отличие от многих других, придерживается точки зрения нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной. Они знают друг друга, неоднократно встречались. Медведчук не на словах, а на деле реализует свою позицию. Но он остаётся украинским политиком", — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Лайф рассказывал, как на Медведчука, которого суд отправил под домашний арест, надели электронный браслет контроля. Процедура прошла в здании полиции Киева поздним вечером 13 мая. Браслет будет следить за тем, чтобы Медведчук не покинул пределы дома.