Песков объяснил, кем для Путина является Медведчук
В Кремле заверили, что никоим образом не собираются вмешиваться в ситуацию вокруг обвинений в адрес украинского политика, однако надеются, что речь не идёт о политической охоте на ведьм.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.
Фото (архивное) © Kremlin.ru
В Кремле продолжают следить за тем, как на Украине развиваются события вокруг главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, но не собираются в них вмешиваться. Об этом в беседе с журналистами в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы, ещё раз повторяю, никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идёт о политической охоте на ведьм и зачистке политполя, чтобы избавиться от конкурентов", — указал представитель Кремля.
Пескова также попросили прояснить, кем приходится украинский политик российскому президенту — может быть, другом или родственником.
"Кем для Путина является Медведчук? Одним из украинских политиков, который, в отличие от многих других, придерживается точки зрения нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной. Они знают друг друга, неоднократно встречались. Медведчук не на словах, а на деле реализует свою позицию. Но он остаётся украинским политиком", — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Лайф рассказывал, как на Медведчука, которого суд отправил под домашний арест, надели электронный браслет контроля. Процедура прошла в здании полиции Киева поздним вечером 13 мая. Браслет будет следить за тем, чтобы Медведчук не покинул пределы дома.
Дело против Медведчука прокомментировал лидер "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что обвинения против украинского политика не имеют под собой ни малейших оснований и могут привести к дальнейшей деградации системы власти на Украине, обострив её "политическое слабоумие".
Комментариев: 0