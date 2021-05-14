На отправленного под домашний арест Медведчука надели электронный браслет

На главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого суд отправил под домашний арест, надели электронный браслет контроля. Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на представителя Офиса генпрокурора Украины.