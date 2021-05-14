На отправленного под домашний арест Медведчука надели электронный браслет
Процедура прошла накануне поздним вечером в здании полиции Киева. Устройство будет следить, чтобы парламентарий не покидал пределы дома.
Виктор Медведчук. Фото © Сайт партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"
На главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого суд отправил под домашний арест, надели электронный браслет контроля. Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на представителя Офиса генпрокурора Украины.
"Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля", — сказано в сообщении.
Процедура прошла в здании полиции Киева поздним вечером 13 мая. Браслет будет следить за тем, чтобы Медведчук не покинул пределы дома.
Напомним, в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Обоих заподозрили в госизмене. Также Лайф писал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
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