Ударил по голове, спрятал тело в мешок и сбросил в колодец: в Ленобласти реконструктор признался в убийстве экс-жены
Врач-педиатр пропала несколько дней назад. Ей после развода неоднократно доставалось от бывшего супруга. Тело женщины пока не нашли.
Погибшая. Фото © "Лиза алерт"
В Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены — врача-педиатра Екатерины Ласкар, пропавшей несколько дней назад в Лужском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, экс-супруг пришёл к женщине выяснять отношения из-за финансовых претензий. Разговор на повышенных тонах закончился тем, что мужчина ударил бывшую жену куском черенка от лопаты по затылку, от чего она скончалась. На допросе подозреваемый уверял, что тело женщины связал верёвкой, упаковал в вещевой мешок и якобы привёз на очистные сооружения посёлка Оредеж, где скинул в колодец с водой. Поиски погибшей не увенчались успехом.
Правоохранители также опубликовали кадры со следственного эксперимента со злоумышленником.
По данным издания 47news, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в июне прошлого года за избиение Екатерины. На тот момент пара уже была в разводе. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести", но в декабре его прекратили по примирению сторон. Как сообщают некоторые СМИ, подозреваемый нигде не работал, но снимался в массовке в историческом кино.
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