Ударил по голове, спрятал тело в мешок и сбросил в колодец: в Ленобласти реконструктор признался в убийстве экс-жены

Врач-педиатр пропала несколько дней назад. Ей после развода неоднократно доставалось от бывшего супруга. Тело женщины пока не нашли.