Пресс-секретарь сенатора Королёва не смогла объяснить Лайфу его отказ от медосвидетельствования

Сенатор Олег Королёв почувствовал себя плохо за рулём автомобиля Lexus LX 570 из-за мерцательной аритмии, после чего обратился за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом Лайфу рассказала его пресс-секретарь Екатерина Маркина.

"Вчера у сенатора резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Он, с трудом различая дорогу, выехал на обочину и обратился к сотрудникам ГАИ, чтобы они отвезли его домой", — заявила собеседница Лайфа.

Маркина уточнила, что уже дома Королёв принял лекарство. При этом на вопрос, почему сенатор отказался от прохождения медицинского освидетельствования на месте, ответила, что ей точно не известна причина этого.