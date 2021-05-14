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Пресс-секретарь сенатора Королёва не смогла объяснить Лайфу его отказ от медосвидетельствования

По словам Екатерины Маркиной, парламентарий странно вёл себя на дороге, поскольку очень спешил домой.

14 мая, 09:29
<p>Олег Королёв. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ</p>

Олег Королёв. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ

Сенатор Олег Королёв почувствовал себя плохо за рулём автомобиля Lexus LX 570 из-за мерцательной аритмии, после чего обратился за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом Лайфу рассказала его пресс-секретарь Екатерина Маркина.

"Вчера у сенатора резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Он, с трудом различая дорогу, выехал на обочину и обратился к сотрудникам ГАИ, чтобы они отвезли его домой", — заявила собеседница Лайфа.

Маркина уточнила, что уже дома Королёв принял лекарство. При этом на вопрос, почему сенатор отказался от прохождения медицинского освидетельствования на месте, ответила, что ей точно не известна причина этого.

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Напомним, ранее сообщалось, что сенатора Олега Королёва остановили полицейские на дороге в Липецке с признаками алкогольного опьянения. Водители сняли на видео автомобиль парламентария с пробитыми колёсами, который с трудом ехал по обочине дороги.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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