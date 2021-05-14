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Российского сенатора Королёва поймали с признаками алкогольного опьянения за рулём в Липецке

От прохождения медосвидетельствования он отказался, в связи с чем было возбуждено дело об административном правонарушении.

14 мая, 08:30

Российского сенатора Олега Королёва остановили пьяным за рулём в Липецке. Видео © VK / Дмитрий Романенко

Бывший глава Администрации Липецкой области, а ныне сенатор Олег Королёв был остановлен полицейскими на дороге в Липецке с признаками алкогольного опьянения. Запись, на которой видно, как парламентарий ведёт машину, появилась в соцсетях.

Как стало известно Лайфу, водители сообщили правоохранителям об автомобиле Lexus LX 570, который странно вёл себя на дороге. С двумя проколотыми колёсами он пытался продолжать движение по обочине и никак не хотел останавливаться. Когда правоохранителям всё же удалось остановить машину, за рулём они увидели 69-летнего Королёва.

От прохождения медосвидетельствования сенатор отказался, в связи с чем было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Ранее Лайф рассказывал, что побег магаданца от полиции закончился двумя таранами "патриотов". На водителя после часовой погони составили сразу 16 административных протоколов, в том числе за проезд на красный свет светофора и неповиновение сотруднику ГИБДД.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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