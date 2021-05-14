Маск потерял более 20 миллиардов долларов с начала недели

Состояние основателя и руководителя компании Tesla Илона Маска упало более чем на 20 миллиардов долларов с начала текущей недели. Это следует из подсчётов журнала Forbes.

Согласно оценке издания, Маск потерял за последние пять дней 20,5 миллиарда долларов, а его нынешнее состояние уменьшилось до 145,5 миллиарда долларов. При этом акции Tesla упали на 15% с начала недели. Однако, несмотря на это, предприниматель по-прежнему занимает третье место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.