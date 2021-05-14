Маск потерял более 20 миллиардов долларов с начала недели
При этом он по-прежнему занимает третью позицию в списке богатейших людей мира по версии Forbes.
Фото © ТАСС / АР / Evan Vucci
Состояние основателя и руководителя компании Tesla Илона Маска упало более чем на 20 миллиардов долларов с начала текущей недели. Это следует из подсчётов журнала Forbes.
Согласно оценке издания, Маск потерял за последние пять дней 20,5 миллиарда долларов, а его нынешнее состояние уменьшилось до 145,5 миллиарда долларов. При этом акции Tesla упали на 15% с начала недели. Однако, несмотря на это, предприниматель по-прежнему занимает третье место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.
Ранее мы сообщали, что Илон Маск приостановил продажу электромобилей Tesla за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Демарш миллиардера буквально обрушил курс биткоина — стоимость самой популярной криптовалюты в мире рухнула почти на 10% — до $51,1 тысячи, а затем падение продолжилось и превысило 17% от цены до заявления основателя Tesla — до $49 042. Позже курс биткоина частично отыграл падение и поднялся выше $50 тысяч за монету.
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