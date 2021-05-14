В ХАМАС заявили об ударе по химическому заводу в Израиле

Как стало известно, атакованный объект находится в кибуце (поселении) Нир-Оз. При этом уточняется, что удар был нанесён при помощи беспилотника. Добавим, что Армия обороны Израиля на своей странице в "Твиттере" указала, что система ПВО "Железный купол" перехватила беспилотный летательный аппарат, следовавший из сектора Газа в направлении Израиля.