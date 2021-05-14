В ХАМАС заявили об ударе по химическому заводу в Израиле
Как утверждается, атакованный объект находится в поселении Нир-Оз.
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Боевое крыло движения ХАМАС — бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" — объявило о нанесении удара по израильскому химзаводу. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Как стало известно, атакованный объект находится в кибуце (поселении) Нир-Оз. При этом уточняется, что удар был нанесён при помощи беспилотника. Добавим, что Армия обороны Израиля на своей странице в "Твиттере" указала, что система ПВО "Железный купол" перехватила беспилотный летательный аппарат, следовавший из сектора Газа в направлении Израиля.
Ранее мы писали, что воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новую атаку сектора Газа. В ответ боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по военным объектам в городах Ашкелоне и Ашдоде. Вопрос урегулирования в регионе намерены обсудить на заседании Совбеза ООН 16 мая. Позднее Армия обороны еврейского государства сообщила, что с 10 мая по территории Израиля выпустили более 1,7 тысячи ракет.
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