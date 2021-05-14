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Ещё одного ребёнка госпитализировали после трагедии со стрельбой в казанской гимназии

Состояние пострадавших оценивается как стабильное, отметила руководитель пресс-службы президента Татарстана.

14 мая, 08:12
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В минувший четверг ещё один ребёнок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу Татарстана после ужасного нападения на казанскую гимназию № 175. Таким образом на данный момент лечение в госпитале проходят 15 детей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Один ребёнок 2007 года рождения обратился вчера в ДРКБ с острой реакцией на стресс, был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает", — отметила она.

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При этом Галимова уточнила, что состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, "без отрицательной динамики".

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".

Студент казанского колледжа, где учился Галявиев, тоже мнил себя богом и затем покончил с собой

Студент казанского колледжа, где учился Галявиев, тоже мнил себя богом и затем покончил с собой

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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