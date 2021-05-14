Ещё одного ребёнка госпитализировали после трагедии со стрельбой в казанской гимназии

В минувший четверг ещё один ребёнок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу Татарстана после ужасного нападения на казанскую гимназию № 175. Таким образом на данный момент лечение в госпитале проходят 15 детей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Один ребёнок 2007 года рождения обратился вчера в ДРКБ с острой реакцией на стресс, был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает", — отметила она.

При этом Галимова уточнила, что состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, "без отрицательной динамики".