Ещё одного ребёнка госпитализировали после трагедии со стрельбой в казанской гимназии
Состояние пострадавших оценивается как стабильное, отметила руководитель пресс-службы президента Татарстана.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
В минувший четверг ещё один ребёнок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу Татарстана после ужасного нападения на казанскую гимназию № 175. Таким образом на данный момент лечение в госпитале проходят 15 детей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
"Один ребёнок 2007 года рождения обратился вчера в ДРКБ с острой реакцией на стресс, был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает", — отметила она.
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При этом Галимова уточнила, что состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, "без отрицательной динамики".
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".
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