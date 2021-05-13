Студент казанского колледжа, где учился Галявиев, тоже мнил себя богом и затем покончил с собой

Год назад жительница Казани Светлана (имя изменено) потеряла сына. Парень уехал в деревню к родному отцу и покончил с собой, пишет телеграм-канал Mash Iptash. Теперь мать хочет добиться возобновления расследования и отмечает, что судьба её ребёнка похожа на историю Ильназа Галявиева.

Видео © Instagram

Светлана выложила в "Инстаграм" видео, где рассказала, что её сын говорил те же слова, что и Ильназ, и, вероятно, не решился совершить что-то подобное. "Я, как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Вы должны делать абсолютно всё, что я захочу. Я хочу, чтобы каждый из вас убил более 10 <...>. В мире не должно остаться живности, это ошибка Вселенной. <...> Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас", — писал Галявиев за несколько дней до бойни.

Теперь я узнаю, что тот, кто расстрелял детей и взрослых, учился вместе с <...>. Он был только на год старше его. Возможно, мой <...> не смог этого сделать. Все слова, которые говорит сейчас стрелок, говорил мой сын. <...> Ребёнка что-то мучило, также был одиночкой и оттолкнул всю свою семью. Перед смертью попросил прощения у нас Светлана, мать

Светлана и её сын. Скриншот © Instagram. Фото © Telegram / Mash Iptash

Ранее парень учился в казанской гимназии № 110. А резкие перемены в его поведении наметились после поступления в колледж. Он отдалился от семьи и замкнулся в себе. ТИСБи студент бросил, не захотев его оканчивать. После смерти Светлана нашла в телефоне сына информацию о том, что его тревожило, чего не сделали правоохранители. Женщина считает, что на её ребёнка могла повлиять какая-то секта — в разговоре она упомянула игру для детей "Синий кит", целью которой якобы является самоубийство.

Ильназ Галявиев. Фото © Telegram / LIFE SHOT, Telegram

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети". Первая же пуля попала ей в голову.

Авторы